Zwei US-Amerikaner und ein Japaner Medizin-Nobelpreis geht an drei Immunforscher

Dominik Müller

6.10.2025

Der Mann hinter den Nobelpreisen: Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel. (Archivbild)
Der Mann hinter den Nobelpreisen: Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel. (Archivbild)
Steffen Trumpf/dpa

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm sind die Namen der ersten Nobelpreisträger des Jahres veröffentlicht worden. Der Medizin-Preis geht in die USA und nach Japan.

Dominik Müller

06.10.2025, 11:40

06.10.2025, 11:41

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Mary Brunkow, Fred Ramsdell (beide USA) und Shimon Sakaguchi (Japan). Ausgezeichnet werden ihre Entdeckungen zu einer Form der Immuntoleranz, einer stark verminderten Reaktion des Immunsystems gegenüber bestimmten Auslösern. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

