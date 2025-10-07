NobelpreiseMedizin-Nobelpreis-Gewinner weiss wohl nichts von Auszeichnung
SDA
7.10.2025 - 02:45
Fred Ramsdell aus den USA ist einer der Wissenschaftler, die in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet werden – doch möglicherweise weiss er noch gar nichts davon. Er sei auf einer Wanderung und nicht erreichbar, sagte ein Sprecher seines Labors.
Keystone-SDA
07.10.2025, 02:45
SDA
Ramsdell geniesse derzeit das Leben, sagte ein Sprecher seines in San Francisco ansässigen Labors Sonoma Biotherapeutics am Montag der Nachrichtenagentur AFP.
Das Nobel-Komitee konnte ihn zunächst nicht erreichen – auch ein Freund von Ramsdell, Jeffrey Bluestone, war nach eigenen Angaben erfolglos. «Ich habe selbst versucht, ihn zu erreichen», sagte Bluestone. Er glaube, Ramsdell sei im Bundesstaat Idaho unterwegs.
Ramsdell wird zusammen mit der US-Wissenschaftlerin Mary E. Brunkow und dem Wissenschaftler Shimon Sakaguchi aus Japan in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Dabei geht es um ihre Entdeckungen im Zusammenhang mit der Funktionsweise des Immunsystems. Die drei Forschenden werden bei einer offiziellen Zeremonie am 10. Dezember in Stockholm von Schwedens König Carl XVI. Gustaf mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Das Nobel-Komitee hatte auch Brunkow zunächst nicht erreichen können. Die Wissenschaftlerin, die wie Ramsdell an der US-Westküste lebt, hatte den Anruf wegen der Zeitverschiebung mitten in der Nacht erhalten und war angesichts der schwedischen Telefonnummer nach eigenen Angaben von einem Spam-Anruf ausgegangen. Sie habe daher das Telefon ausgeschaltet und sich wieder schlafen gelegt, sagte sie der Nobel-Stiftung. Später hatte das Nobel-Komitee dann jedoch Erfolg und konnte die gute Nachricht überbringen.
Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral
Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.
18.09.2025
Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden
Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.
12.09.2025
Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab
Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?
11.09.2025
Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral
Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden
Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab