Medizinisches Problem Nasa bricht ISS-Mission vorzeitig ab

dpa

8.1.2026 - 23:50

Eine Astronauten-Crew muss wegen eines medizinischen Vorfalls früher zurück zur Erde kommen. (Archivfoto)
Eine Astronauten-Crew muss wegen eines medizinischen Vorfalls früher zurück zur Erde kommen. (Archivfoto)
Bild: -/Roscosmos State Space Corporation via AP/dpa

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Crew wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde. Das teilte die Nasa bei einer Pressekonferenz mit.

,

DPA, Redaktion blue News

08.01.2026, 23:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Überraschender Abbruch einer Mission an Bord der Internationalen Raumstation ISS.
  • Ein Besatzungsmitglied hat ein gesundheitliches Problem.
  • Die vierköpfige Crew aus den USA, Japan und Russland werde schon in den kommenden Tagen zur Erde zurückkehren
Mehr anzeigen

Die Nasa bricht eine Mission an Bord der Internationalen Raumstation ISS wegen eines gesundheitlichen Problems eines Besatzungsmitglieds ab. Die vierköpfige Crew aus den USA, Japan und Russland werde schon in den kommenden Tagen zur Erde zurückkehren und damit früher als geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Donnerstag mit.

Sie nannte weder den Namen des Astronauten noch Details zum gesundheitlichen Problem und verwies auf den Schutz der Privatsphäre des Patienten oder der Patientin. Das betroffene Crewmitglied sei aber inzwischen stabil, hiess es.

Wegen des medizinischen Anliegens sagte die Nasa einen geplanten ersten Aussenbordeinsatz des Jahres ab.

Crew war im August gestartet

Die vierköpfige Crew, die nun zur Erde zurückkehrt, war im August mit einem SpaceX-Raumschiff zur ISS gestartet und sollte sich mindestens sechs Monate dort aufhalten. Zur Crew gehörten die Nasa-Astronauten Zena Cardman und Mike Fincke sowie Kimiya Yui aus Japan und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.

Fincke und Cardman sollten den Aussenbordeinsatz ausführen, um Vorbereitungen für eine zukünftige Installation von Solarpaneelen zu treffen, die zusätzliche Energie für die Raumstation liefern sollen.

Nach Nasa-Angaben war es Finckes vierter Aufenthalt auf der ISS, für Astronaut Yui der zweite. Für Cardman und Platonow war es der erste Raumflug.

Drei weitere Astronauten leben und arbeiten derzeit ebenfalls an Bord der Raumstation, darunter der Nasa-Astronaut Chris Williams sowie die Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow. Sie starteten im November an Bord einer Sojus-Rakete zu einem achtmonatigen Aufenthalt und sollen im Sommer zur Erde zurückkehren.

