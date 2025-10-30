Mega-Vollmond, Sternschnuppen und ein Blick in die Nachbargalaxie

Zum 31. Oktober - Sonne, Mond und Sterne im November - Sternschnuppen und der grösste Vollmond des Jahres Der Andromeda-Nebel ist eine Galaxie, ähnlich der Milchstrasse. Bild: Nasa/epa/dpa Ein besonders gross erscheinender Vollmond, auch Supermond genannt, ist bei leichter Bewölkung neben der Spitze der Quadriga auf dem Brandenburger Tor zu sehen. Bild: Soeren Stache/dpa Eine Sternschnuppe leuchtet neben der Milchstrasse am Himmel über dem Walchensee in Bayern. Jahr für Jahr kreuzt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne Mitte November die Spur eines Kometen und am Nachthimmel erscheinen die Sternschnuppen der Leoniden. Bild: Matthias Balk/dpa Zum 31. Oktober - Sonne, Mond und Sterne im November - Sternschnuppen und der grösste Vollmond des Jahres Der Andromeda-Nebel ist eine Galaxie, ähnlich der Milchstrasse. Bild: Nasa/epa/dpa Ein besonders gross erscheinender Vollmond, auch Supermond genannt, ist bei leichter Bewölkung neben der Spitze der Quadriga auf dem Brandenburger Tor zu sehen. Bild: Soeren Stache/dpa Eine Sternschnuppe leuchtet neben der Milchstrasse am Himmel über dem Walchensee in Bayern. Jahr für Jahr kreuzt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne Mitte November die Spur eines Kometen und am Nachthimmel erscheinen die Sternschnuppen der Leoniden. Bild: Matthias Balk/dpa

November wartet auf mit dem grössten Vollmond des Jahres und einem Sternschnuppenstrom. Unter guten Bedingungen können Beobachter*innen sogar unsere Nachbargalaxie Andromeda erspähen.

dpa/Hans-Ulrich Keller Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im November erhellt der grösste Vollmond des Jahres den Himmel, begleitet von den Leoniden-Sternschnuppen und möglichen Sichtungen der Andromedagalaxie.

Jupiter, Saturn und Venus dominieren den Nachthimmel, während Merkur Ende des Monats morgens sichtbar wird.

Die Tageslänge nimmt deutlich ab, während sich die Wintersternbilder zeigen und das Universum durch Hubbles Entdeckung der Andromedagalaxie einst neu verstanden wurde. Mehr anzeigen

Im November dominiert der Gasriese Jupiter in den Zwillingen mit seinem Glanz den Nachthimmel. Unübersehbar steht er ein wenig südlich der beiden Zwillinge-Hauptsterne, dem Brüderpaar Kastor und Pollux.

Und am frühen Abendhimmel kann Saturn im Osten gesehen werden. Der Ringplanet hält sich im Wassermann auf. Aus der zweiten Nachthälfte zieht er sich allmählich zurück. Im Teleskop zeigt sich der Ring des Saturn extrem schmal. Denn gegenwärtig ist die Ringneigung zur Erde sehr gering, man blickt fast genau auf die Ringkante.

Mars hat sich längst vom Abendhimmel zurückgezogen und bleibt unsichtbar am Taghimmel. Am Morgenhimmel gibt Venus ihre Abschiedsvorstellung. Sie strebt immer südlicheren Gefilden des Tierkreises zu. Gleich zu Monatsbeginn zieht sie an Spica vorbei, dem Jungfrau-Hauptstern. Die Venusaufgänge verspäten sich von Tag zu Tag. Ende November geht Venus nur noch eine knappe Stunde vor der Sonne auf.

Merkur zeigt sich unter günstigen Sichtbedingungen Ende November am Morgenhimmel. Er erreicht am 30. mit 18 Grad seinen grössten westlichen Winkelabstand von der Sonne. Daher geht er vor ihr auf. An diesem Tag erfolgt sein Aufgang um 6:12 Uhr. Eine halbe Stunde später hat er sich über die horizontnahen Dunstschichten so weit erhoben, dass er sichtbar wird. Doch schon gegen 7:20 Uhr verblasst der kleinste Planet unseres Sonnensystems in der zunehmenden Morgenhelle.

Vollmond in Erdnähe führt zu extremen Gezeiten

Vollmond wird am 5. November um 14:19 Uhr erreicht, wobei der Erdtrabant im Sternbild Widder steht. In derselben Nacht kommt der Mond mit 356.833 Kilometern Distanz in Erdnähe. Es erscheint somit der grösste Vollmond des Jahres 2025. Das Zusammenfallen von Vollmond und Erdnähe führt zu extremen Gezeiten mit Springfluten.

Neumond tritt am 20. um 7:47 Uhr ein. Am selben Tag erreicht der Mond mit 406 691 Kilometer seine grösste Entfernung von uns.

Meteoroide auf Gegenkurs zum Erdumlauf

Die Sternschnuppen des Leonidenstromes leuchten vom 13. bis 30. November auf. Wie ihr Name sagt, scheinen die Meteore aus dem Sternbild Löwe zu kommen. Das spitze Maximum der Leonidentätigkeit ist in diesem Jahr am Morgen des 17. zu erwarten.

Allerdings sind diesmal pro Stunde lediglich 10 bis 15 Leoniden zu erwarten. Die günstigste Zeit für die Beobachtung der Leoniden sind die Stunden der zweiten Nachthälfte.

Die Meteoroide laufen auf Gegenkurs zum Erdumlauf, weshalb es zu Frontalzusammenstössen kommt. Die Relativgeschwindigkeit ergibt sich somit zu 70 Kilometer pro Sekunde, das sind 252.000 Kilometer pro Stunde. Diese Strecke entspricht zwei Dritteln der Entfernung von der Erde zum Mond.

Die Leoniden sind abgesprengte Stücke des Kometen 55P/Tempel-Tuttle. In manchen Jahren waren sie besonders auffällig, mit mehreren hundert Sternschnuppen pro Stunde. Dies ist im Mittel alle 33 Jahre der Fall, wenn die Erde mit dem Zentrum der Leoniden-Trümmerwolke kollidiert.

Die Wintersternbilder erscheinen am Abend

Am frühen Abend kurz nach Einbruch der Dunkelheit kann man am Westhimmel noch das Sommerdreieck sehen. Es setzt sich aus den Sternen Wega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler zusammen. Der helle Arktur im Bootes allerdings ist bereits untergegangen.

Zur Standardbeobachtungszeit gegen 10 Uhr abends sind im Osten und Südosten bereits die ersten Wintersternbilder erschienen, nämlich Orion, Stier und Zwillinge. Hoch im Osten strahlt die gelbe Kapella, Hauptstern im Sternbild Fuhrmann. Direkt über unseren Köpfen, im Zenit also, sieht man die auffällige Figur des Himmels-W, die Königin Kassiopeia. Die mittlere Spitze des Himmels-W deutet ungefähr auf den Polarstern, der uns die Nordrichtung weist. Der Grosse Wagen hingegen hält sich tief am Nordosthimmel auf.

Hoch im Süden erblickt man ein grosses Sternenquadrat. Es bildet den zentralen Teil des Pegasus, Leitsternbild des Herbsthimmels. Man nennt es daher auch Herbstviereck. An das Herbstviereck schliesst sich in nordöstlicher Richtung die Sternenkette der Andromeda an.

Knapp darunter ist der Perseus zu finden, Retter der Prinzessin Andromeda. Südlich der Andromeda stösst man auf das kleine aber markante Sternbild des Widders. Zwischen Andromeda und Widder ist das winzige Sternbild Dreieck beheimatet. Im Süden sind die lichtschwachen und ausgedehnten Sternbilder Fische und Walfisch bei klarem Himmel, guter Durchsicht und fernab irdischer Lichtquellen auszumachen.

Nachbargalaxie Andromeda bei guter Sicht erkennbar

Unter extrem guten Sichtbedingungen kann man im Sternbild Andromeda ein längliches, schwach leuchtendes Lichtfleckchen erkennen. Noch vor hundert Jahren glaubte man, der Andromedanebel sei eine Gaswolke in unserer Milchstrasse.

Doch mit dem Zweieinhalb-Meter-Spiegelteleskop des Mt. Wilson-Observatoriums nahe Los Angeles, das im Herbst 1917 in Betrieb ging, konnten Edwin Powell Hubble und sein Mitstreiter Milton Humason nachweisen, dass der Andromedanebel ein Sternsystem weit ausserhalb unserer Milchstrasse ist. Ihnen gelang es, mit dem Hooker-Teleskop – so benannt nach seinem Sponsor, dem Industriellen John D. Hooker – in den Jahren 1924 bis 1928 die Randpartien des Andromedanebels in einzelne Lichtpünktchen aufzulösen.

Damit stiessen sie das Tor in die Tiefen des Universums auf. Viele der nebeligen Gebilde am Firmament sind riesige Milchstrassensysteme mit Hunderten von Milliarden Sonnen. Häufig zeigen sie eine Spiralform. Trotz einer Entfernung von knapp 2,5 Millionen Lichtjahren ist die Andromedagalaxie noch unser Nachbarmilchstrassensystem.

Die Tageslänge verkürzt sich um weit über eine Stunde

Die anderen Galaxien, wie die Milchstrassensysteme auch genannt werden, sind noch viel weiter entfernt. Hubble fand ausserdem heraus, dass sich die Galaxien von uns entfernen und zwar umso schneller, je weiter sie weg sind. Kurz, das Weltall expandiert und wie man seit Kurzem weiss, sogar beschleunigt.

Die Sonne sinkt im Tierkreis immer tiefer. Sie wandert durch das Sternbild Waage und wechselt am 23. November in das Sternbild Skorpion, in dem sie nur eine Woche verbleibt. Einen Tag vorher, am 22. tritt sie in das Tierkreiszeichen Schütze. Schon am 30. verlässt sie um Mitternacht wieder das Sternbild Skorpion und überschreitet die Grenze zum Schlangenträger. Die Tageslänge verkürzt sich in 50 Grad Nord um eine Stunde und zwanzig Minuten, die Mittagshöhe nimmt um sieben Grad ab.