Die Erdbeerernte 2026 wird grösser als die letztjährige. (Archivbild) Keystone

Mehr Erdbeeren dieses Jahr, dafür später. Damit rechnet der Schweizer Obstverband. Wegen der Kälteperiode beginnt die Ernte erst in diesen Tagen, eine Woche verzögert.

Keystone-SDA SDA

In den kommenden Wochen werden schweizweit bis zu 1100 Tonnen Erdbeeren pro Woche geerntet, wie der Obstverband am Dienstag mitteilte. Die aromatischen Früchte überzeugten derzeit mit ausgezeichneter Qualität. Die Schweizer Erdbeeren haben die Kälteperiode um die Eisheiligen Mitte Mai demnach gut überstanden.

Vom 25. Mai bis 14. Juni werden wöchentlich zwischen 900 und 1100 Tonnen Schweizer Erdbeeren erwartet. Insgesamt geht der Schweizer Obstverband von einer Erntemenge von 7500 Tonnen aus. Das sind drei Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Schweizer Erdbeeren sind gemäss dem Obstverband dank kurzer Transportwege und sorgfältigem Anbau besonders nachhaltig. Sie gelangten erntefrisch und reif zu den Konsumentinnen und Konsumenten und seien somit besonders aromareich und geschmackvoll.

Erdbeeren liefern demnach viele wichtige Mineralien, Spurenelemente, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Zudem seien die süssen Früchte wahre Vitaminbomben: Sie enthalten demnach mehr Vitamin C als Orangen. Und mit 32 Kilokalorien pro 100 Gramm seien sie sehr kalorienarm.