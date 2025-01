Ob wir einem Chatbot vertrauen oder nicht, hängt einer neuen Studie zufolge von den gleichen Faktoren ab, wie das Vertrauen in andere Menschen. (Archivbild) Keystone

Menschen beurteilen Chatbots mit Künstlicher Intelligenz auf die gleiche Weise wie andere Menschen. Wie eine neue Studie der Universität Basel zeigt, kommen bei der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit von KI und Menschen dieselben psychologischen Mechanismen zum Zug.

Insbesondere Kompetenz und Integrität seien wichtige Kriterien dafür, dass Menschen einen KI-Chatbot als vertrauenswürdig wahrnehmen, so die Studie in der Fachzeitschrift «Journal of Experimental Psychology: General».

Auch bei Menschen gelten Integrität, Kompetenz als vertrauensfördernde Eigenschaften, wie die Universität Basel in einer Mitteilung zur Studie vom Mittwoch erklärte. Dazu spielt bei Menschen auch die Eigenschaft Wohlwollen eine Rolle. Bei der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit von Chatbots ist Wohlwollen hingegen weniger wichtig, wenn die beiden anderen Dimensionen bedient werden.

Als eigenständige Wesen wahrgenommen

Zudem zeigt die Studie, dass die Befragten diese Eigenschaften der Künstlichen Intelligenz (KI) direkt zuschreiben, nicht dem Unternehmen dahinter. Sie nehmen die KI also gewissermassen als eigenständiges Wesen wahr, wie die Forschenden erklärten. «Wir projizieren mehr in KI-Systeme hinein, als tatsächlich vorhanden ist», sagte die Studienleiterin Fanny Lalot laut der Mitteilung.

Umso wichtiger seien deshalb vertrauenswürdige KI-Systeme; ein Chatbot sollte uns weder belügen, noch alles, was wir sagen, ohne Wenn und Aber gutheissen, so die Forscherin.

In der Studie wurden Testpersonen mit Beispielen von Konversationen zwischen Nutzenden und dem fiktiven Chatbot Conversea konfrontiert. Dann stellten sie sich vor, dass sie selber mit Conversea interagierten.