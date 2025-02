Die Bewegung der Ohren ist für viele Tiere von entscheidender Bedeutung, um ihnen beim Lokalisieren von Geräuschen zu helfen. Der Mensch ist auf diese Fähigkeit nicht angewiesen. IMAGO/YAY Images

Obwohl die Evolution die Ohrmuskeln von Menschen schon längst hat verkümmern lassen, versuchen wir immer noch unsere Ohren in Richtung von Geräuschen zu drehen – mit winzigen, unwillentlichen Bewegungen.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einer Studie werden evolutionsbedingt verkümmerte Ohrmuskeln aktiviert, wenn Menschen intensiv auf ein Geräusch hören.

Wir versuchen also immer noch, ein Geräusch mit den Ohren zu orten, auch wenn dies nicht mehr wichtig für unser Überleben ist.

Die Ohrbewegungen sind jedoch so klein, dass sie keinen spürbaren Nutzen haben. Mehr anzeigen

Manche Menschen können es (noch), andere nicht (mehr): Mit den Ohren wackeln. Denn was für unsere entfernten Vorfahren in der Wildnis noch überlebenswichtig war – Geräusche schnell zu orten, indem man die Ohren nach ihnen ausrichtet – braucht es in der Zivilisation nicht mehr unbedingt. Deswegen haben sich die Ohrenmuskeln der Menschen im Laufe der Zeit immer weiter zurückgebildet.

Forschende haben nun jedoch herausgefunden, dass wir immer noch versuchen, die Ohren zu spitzen, wenn wir genau zuhören wollen. Spuren des Ohrorientierungssystems unserer Vorfahren sind in einem so genannten «Neuronenfossil» erhalten geblieben.

«Es wird angenommen, dass unsere Vorfahren vor etwa 25 Millionen Jahren die Fähigkeit verloren haben, ihre Ohren zu bewegen. Warum genau, ist schwer zu sagen», berichtet Andreas Schröer von der Universität des Saarlandes und Hauptautor der Studie. «Wir konnten jedoch nachweisen, dass die neuronalen Schaltkreise immer noch vorhanden sind. Das heisst, unser Gehirn hat einige Muskelansätze zum Bewegen der Ohren beibehalten, auch wenn sie nicht mehr nützlich sind.»

Laut Studie werden einige dieser Muskeln aktiviert, wenn Menschen intensiv auf ein Geräusch hören, berichtet das Forschungsteam in der Zeitschrift «Frontiers in Neuroscience».

Winzige Ohrbewegungen ohne spürbaren Nutzen

Für die Studie wurden 20 Erwachsene ohne Hörprobleme aufgefordert, sich ein Hörbuch anzuhören, das über einen Lautsprecher abgespielt wurde, während gleichzeitig ein Podcast vom selben Ort aus abgespielt wurde.

Das Team erstellte drei verschiedene Szenarien: Im «einfachsten» Szenario war der Podcast leiser als das Hörbuch, mit einem grossen Tonhöhenunterschied zwischen den Stimmen. Im «schwersten» Szenario wurden zwei Podcasts abgespielt, die zusammengenommen lauter waren als das Hörbuch, wobei einer der Podcasts in einer ähnlichen Tonhöhe wie das Hörbuch gesprochen wurde.

«Wir wollten herausfinden, ob das Ohrmuschelsystem des Menschen empfindlich auf anstrengendes Zuhören reagiert. Denken Sie an den Versuch, zu verstehen, was jemand in einem fast leeren Restaurant sagt, und an den Versuch, jemanden in einem sehr gut besuchten Restaurant zu verstehen», erklärt Schröer.

Das Team stellte fest, dass die Aktivität der oberen Ohrmuskulatur, die das Ohr nach oben und aussen hebt, bei den schwierigsten Hörbedingungen grösser war als bei den einfachen und mittleren Bedingungen. Wenn die Geräusche von hinten kamen, war hingegen die hintere Ohrmuschelmuskulatur aktiver.

Allerdings seien die aufgezeichneten Ohrbewegungen so winzig gewesen, dass sie wahrscheinlich keinen spürbaren Nutzen hätten», so das Fazit der Forschenden. Und: «Fast keiner der Teilnehmenden hatte die Fähigkeit, seine Ohren freiwillig zu bewegen», weist Schröer hin. Andere Untersuchungen hätten aber gezeigt, dass Menschen lernen könnten, ihre Ohren zu bewegen.