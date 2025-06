Meso-amerikanische Schildkröten sind in Mexiko geschützt (Symbolbild) Keystone

Mehr als 3400 geschützte Schildkrötenbabys sind von mexikanischen Behörden aus den Händen von Schmugglern befreit worden. Was mit ihnen passiert, ist offen.

Keystone-SDA SDA

Während einer Verkehrskontrolle im südlichen Bundesstaat Chiapas seien die Kriechtiere in Kisten «in überfüllten Bedingungen» entdeckt und der Fahrer des Fahrzeugs wegen illegalen Wildtierhandels festgenommen worden, erklärte die mexikanische Staatsanwaltschaft für Umweltschutz am Freitag (Ortszeit).

Die Jungtiere gehörten nach Behördenangaben der Art der Meso-amerikanischen Schildkröte an. Diese ist in Mexiko, Zentralamerika und Kolumbien beheimatet und steht in Mexiko unter Schutz. Die von den Behörden abgefangenen Tiere seien ohne Dokumente transportiert worden, die ihre Herkunft belegen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Das verstosse gegen Umweltgesetze.

Die Schildkröten wurden zu einer spezialisierten Abteilung gebracht, die darüber entscheiden soll, ob die Tiere wieder in die Wildnis entlassen werden können.