Mikroorganismen können in Wolken tausende von Kilometern zurücklegen, bevor sie mit dem Regen zurück auf die Erde gelangen − manche tragen Resistenzen gegen Medikamente in sich. KEYSTONE/Karl-Josef Hildenbrand

Billionen von Bakterien, Viren und Pilzsporen schweben hoch oben in der Atmosphäre um den Globus. Wissenschaftler haben entdeckt, dass sie eine entscheidende Rolle für das Wetter und sogar unsere Gesundheit spielen.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wolken enthalten Billionen Mikroorganismen die durch Wasser, aufgewirbelten Boden oder gezielte Freisetzung in die Atmosphäre gelangen.

Einige Bakterien können in Wolken aktiv Stoffe abbauen und beeinflussen so die Chemie der Atmosphäre und somit das Wetter.

Mikroben in Wolken tragen häufig Resistenzgene, die beim Niederschlag zurück auf die Erde gelangen und dort andere Mikroben genetisch beeinflussen können Mehr anzeigen

Wolken bestehen hauptsächlich aus Wassertröpfchen? Weit gefehlt. Wolken sind schwebende Inseln des Lebens, ein Ozean mikroskopisch kleiner Organismen, Transportmittel für Billionen von Mikroben aus Tausenden von Arten.

In die Luft gelangen diese Bakterien, Viren und Pilzsporen jedes Mal, wenn eine Meereswelle bricht. Dann werden feine Meerwassertröpfchen in die Luft geschleudert, von denen einige Mikroben mit sich führen. Während manche Tröpfchen wieder ins Meer fallen, werden andere vom Wind erfasst und steigen in den Himmel auf, wo sie Tausende von Kilometern weit getragen werden können. An Land kann der Wind den Boden aufwirbeln. Auch dieser ist voller Flechten, Algen und anderer Mikro-Organismen.

Manche Arten warten auch nicht einfach darauf, von physikalischen Kräften in die Luft geschleudert zu werden. Moose beispielsweise haben einen Stängel mit einem Beutel voller Sporen an der Spitze, die sie wie Rauchwolken in die Luft pusten. Viele bestäubende Pflanzen geben jedes Frühjahr Milliarden von Pollenkörnern in die Luft ab. Pilzsporen sind besonders geschickte Flugkünstler. Sie wurden in bis zu 20 Kilometer Höhe über dem offenen Pazifik gefunden, vom Wind dorthin getragen.

50 Millionen Tonnen Pilzsporen in der Luft

Einer Schätzung zufolge steigen jährlich etwa eine Billion Bakterienzellen vom Land und aus dem Meer in den Himmel auf, berichtet die «BBC». Im selben Zeitraum würden 50 Millionen Tonnen Pilzsporen in die Luft getragen. Sie sind häufig tagelang unterwegs, bevor sie landen, und können in dieser Zeit Hunderte oder Tausende von Kilometern zurücklegen. Während dieser Odyssee kann ein Organismus in eine Luftregion gelangen, in der Wasserdampf zu Tröpfchen kondensiert. Er wird von einem dieser Tröpfchen umhüllt und kann durch Aufwinde tiefer in die Wolke getragen werden.

Studien unter der Leitung von Pierre Amato, einem Aerobiologen der Universität Clermont Auvergne, haben ergeben, dass jeder Millimeter Wolkenschicht bis zu 100'000 Zellen enthalten kann. DNA-Tests verrieten, dass viele davon bekannten Arten angehören, einige jedoch der Wissenschaft neu sind, schreibt die BBC.

Amato und andere Wissenschaftler, die Wolken erforschen, vermuten, dass diese besonders gute Überlebensorte für Bakterien sein könnten – zumindest für einige Arten. «Wolken sind Umgebungen, die allen offen stehen, in denen aber nur einige gedeihen können», schrieben Amato und ein Team von Kollegen 2017.

Bakterien verändern die Chemie der Atmosphäre

Um zu verstehen, wie Bakterien in Wolken gedeihen können, haben die Forschenden einige der eingesammelten Arten im Labor gezüchtet und anschließend in atmosphärische Simulationskammern gesprüht. Eine Mikrobenart, bekannt als Methylobacterium, nutzt zum Beispiel die Energie des Sonnenlichts, um organischen Kohlenstoff in Wolkentröpfchen abzubauen. Mit anderen Worten: Diese Bakterien fressen Wolken.

Schätzungen zufolge bauen Wolkenmikroben weltweit jährlich eine Million Tonnen organischen Kohlenstoff ab. Befunde wie diese legen laut BBC nahe, dass das Aerobiom − also die Gesamtheit aller in der Luft vorkommenden Mikroorganismen − eine nicht zu unterschätzende Kraft ist. Eine Kraft, die einen starken Einfluss auf die Chemie der Atmosphäre ausübt. Das bedeutet: Das Aerobiom verändert sogar das Wetter.

Auch Resistenzen verbeiten sich über die Wolken

Die Forschenden um Amato vermuten ausserdem, dass Wolken eine hohe Anzahl an Resistenzgenen beherbergen, weil sie Bakterien das Überleben ermöglichen, darunter zum Beispiel auch gegen Antibiotika resistente Bakterien.

Das Problem: Einmal in einer Wolke angekommen, können Bakterien innerhalb weniger Tage Hunderte von Kilometern zurücklegen, bevor sie als Regentropfen auf die Erde fallen. Erreichen sie den Boden, können die Mikroben ihre Resistenzgene an andere Mikroben weitergeben.

Die Forschenden fanden heraus, dass ein einzelnes luftgetragenes Bakterium bis zu neun Resistenzgene in sich tragen kann, von denen jedes eine andere Abwehr gegen Medikamente bietet. Die Forschenden schätzen, dass jeder Kubikmeter Wolke bis zu 10'000 Resistenzgene enthält. Eine typische Wolke, die über uns schwebt, kann also mehr als eine Billion davon enthalten. Das Team um Amato schätzt, dass auf diese Weise jährlich 2,2 Billionen Resistenzgene aus den Wolken herabregnen.