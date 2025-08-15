  1. Privatkunden
Christian Thumshirn

15.8.2025

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein Nato-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

15.08.2025, 14:12

15.08.2025, 14:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Lakolk-Strand, unweit von Sylt, setzte ein Airbus A400M der dänischen Luftwaffe auf.
  • Die Landung war Teil eines geplanten Nato-Trainings, bei dem Piloten den Start und die Landung auf Sand- und unbefestigten Flächen üben.
  • Solche Manöver testen die Belastbarkeit von Mensch und Maschine unter ungewöhnlichen Bedingungen und sichern die Einsatzfähigkeit in Krisensituationen.
Mehr anzeigen

Ein Airbus A400M der dänischen Luftwaffe landet direkt am Lakolk-Strand, nur wenige Kilometer nördlich von Sylt. Gefilmt von einer TikTok-Userin sorgt der seltene Anblick für Aufsehen bei den Strandbesuchern.

Training unter Extrembedingungen

Hinter dem spektakulären Moment steckt ein geplanter Nato-Übungseinsatz, bei dem Piloten und Flugzeuge auf unbefestigten Pisten trainieren.

Warum solche Manöver so wichtig sind – blue News erzählt die ganze Story im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt.  Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.

11.08.2025

