Auswirkungen wie Hepatitis B Plastik wird laut Modellrechnung immer mehr Lebensjahre kosten

dpa

31.1.2026 - 17:28

Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten - Gallery
Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten - Gallery. Die Studie konzentriert sich auf die negativen Gesundheitsbelastungen im Zuge des Plastik-Lebenszyklus. Es gibt aber auch positive Aspekte von Plastik. (Archivbild)

Die Studie konzentriert sich auf die negativen Gesundheitsbelastungen im Zuge des Plastik-Lebenszyklus. Es gibt aber auch positive Aspekte von Plastik. (Archivbild)

Bild: dpa

Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten - Gallery. Den Forschenden zufolge könnte sich der globale Plastikverbrauch bis 2060 fast verdreifachen. (Archivbild)

Den Forschenden zufolge könnte sich der globale Plastikverbrauch bis 2060 fast verdreifachen. (Archivbild)

Bild: dpa

Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten - Gallery. Die wichtigsten gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Plastikzyklus sind den Daten zufolge globale Erwärmung und Feinstaub. (Archivbild)

Die wichtigsten gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Plastikzyklus sind den Daten zufolge globale Erwärmung und Feinstaub. (Archivbild)

Bild: dpa

Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten - Gallery. Effekte etwa durch Mikro- und Nanoplastik oder den Kontakt mit schädlichen Substanzen wurden noch nicht mal mit einbezogen. (Archivbild)

Effekte etwa durch Mikro- und Nanoplastik oder den Kontakt mit schädlichen Substanzen wurden noch nicht mal mit einbezogen. (Archivbild)

Bild: dpa

Modellrechnung: Plastik wird immer mehr Lebensjahre kosten - Gallery
Wie wirkt sich Plastik auf die Gesundheit aus, wenn man Herstellung und Transport einbezieht? Es geht wohl ähnlich viel gesunde Lebenszeit weltweit verloren wie durch eine Krankheit wie Hepatitis B.

,

DPA, Redaktion blue News

31.01.2026, 17:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie zeigt, dass Schadstoffe aus dem gesamten Lebenszyklus von Plastik gesunde Lebensjahre kosten und sich diese Belastung bis 2040 etwa verdoppeln könnte.
  • Haupttreiber sind Emissionen aus der Plastikproduktion, insbesondere Treibhausgase und Feinstaub, deren Krankheitslast mit der von Asbest oder Radon vergleichbar ist.
  • Die Forschenden gehen davon aus, dass die tatsächlichen Gesundheitsfolgen noch unterschätzt werden, betonen aber auch den wichtigen Nutzen von Plastik etwa in Medizin und Hygiene.
Mehr anzeigen

Rauchen und Übergewicht zählen zu den Faktoren, die gesund verbrachte Lebenszeit kosten. Einer Studie zufolge gilt das auch für freigesetzte Stoffe aus dem Plastik-Lebenszyklus. Die Gesundheitsschäden durch Plastik-Emissionen könnten sich bis 2040 verdoppeln, berichtet das Team um Megan Deeney von der London School of Hygiene & Tropical Medicine im Fachjournal «The Lancet Planetary Health». 

Rohstoffgewinnung, Produktion, Transport, Entsorgung – über den gesamten Lebenszyklus von Plastik werden Schadstoffe wie Treibhausgase, Feinstaub und krebserregende Chemikalien freigesetzt. Die Produktion sei dabei der relevanteste Faktor. Selbst im optimistischsten Szenario werde die Menschheit mehr gesunde Lebensjahre verlieren als derzeit, heisst es in der Studie.

Wird der Lebenszyklus des Plastiks nicht verbessert, könnten der Analyse zufolge im Jahr 2040 geschätzt rund 4,5 Millionen gesunde Lebensjahre weltweit verloren gehen. Das entspräche rechnerisch etwa fünf Stunden verlorener voller Gesundheit für jeden Menschen auf der Erde, sagte Walter Leal von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), der selbst nicht an der Berechnung beteiligt war.

Umweltverschmutzung. So stoppt ein Müllrad Plastik auf dem Weg ins Meer

UmweltverschmutzungSo stoppt ein Müllrad Plastik auf dem Weg ins Meer

Mit anderen globalen Gesundheitsbelastungen verglichen sei die durch Plastik verursachte Krankheitslast damit zwar erheblich – aber weit geringer als die durch die allgemeine Luftverschmutzung mit jährlich geschätzt über 100 Millionen oder Malaria mit über 40 Millionen weniger gesunden Lebensjahren weltweit. «Sie ist jedoch vergleichbar mit der von Hepatitis B und unterstreicht die Notwendigkeit, diesem Thema Aufmerksamkeit zu schenken.»

Klimabeitrag von Plastik grösser als der globale Flugverkehr

Den Forschenden um Deeney zufolge könnte sich der globale Plastikverbrauch bis 2060 beim derzeitigen Stand politischer Massnahmen und bei wachsender Bevölkerung fast verdreifachen. Damit nehmen die Auswirkungen auf Umwelt, Klima und menschliche Gesundheit zu. 

Der gesundheitliche Effekt wird bei Berechnungen in sogenannten DALYs – Disability-Adjusted Life Years – beziffert: entweder durch Tod oder durch Krankheit verlorene gesunde Lebensjahre. Die Forschenden untersuchten in ihrer Modellierungsstudie sechs Szenarien vom Weiter-wie-bisher bis hin zu optimistischen Annahmen mit besserem Abfallmanagement, mehr Recycling und reduzierter Plastiknutzung. Mehr verlorene gesunde Lebensjahre durch Schadstoffe aus dem Plastik-Lebenszyklus gibt es demnach selbst im optimistischsten Szenario.

Tiefkühlpizza mit Nebenwirkung. Mikroplastik soll psychische Gesundheit gefährden

Tiefkühlpizza mit NebenwirkungMikroplastik soll psychische Gesundheit gefährden

Die wichtigsten gesundheitsschädlichen Auswirkungen sind globale Erwärmung und Feinstaub, die jeweils etwa ein Drittel der verlorenen gesunden Tage ausmachen. «Der Plastik-Lebenszyklus trägt mit etwa 4,5 Prozent zu den menschengemachten Treibhausgasemissionen bei und ist eine Hauptquelle für luftverschmutzende Partikel», erklärte Leal. Damit sei sein Klimabeitrag grösser als der des globalen Flugverkehrs, der bei etwa zwei Prozent liege.

Effekte noch deutlich unterschätzt?

Das Team um Deeney nimmt an, dass die Zahl verlorener Tage in der Modellierung noch unterschätzt wird, weil gesundheitliche Effekte etwa durch Mikro- und Nanoplastik oder Kontakt mit schädlichen Substanzen bei der Nutzung von Plastikgegenständen nicht einbezogen wurden. Die Datenlage in diesen Bereichen sei bisher zu schwach.

Detailhandel. Schweizer Plastik-Sammelsystem in ersten Gemeinden erhältlich

DetailhandelSchweizer Plastik-Sammelsystem in ersten Gemeinden erhältlich

In diesem Fehlen sieht auch HAW-Wissenschaftler Leal eine Einschränkung der Aussagekraft. Die beiden Aspekte wegzulassen, bedeute eine erhebliche Unterschätzung. Auch bei den einbezogenen Aspekten gebe es teils noch grosse Datenlücken: «Es fehlen Informationen über Abfallmanagement und Emissionen, insbesondere in einkommensschwachen Ländern, was die Modellgenauigkeit beeinträchtigt.» Auch lasse sich die Giftwirkung vieler freigesetzter Substanzen bisher noch nicht gesichert einschätzen.

Plastik hat auch positive Effekte auf die Gesundheit

Zu bedenken gibt Leal auch, dass die Studie keine Nutzen-Kosten-Abwägung darstellt. Sie konzentriere sich allein auf die negativen Gesundheitsbelastungen im Zuge des Plastik-Lebenszyklus. Es gebe aber auch positive Effekte: «Plastik ist unverzichtbar für moderne Gesundheitsversorgung.»

Das gelte etwa mit Blick auf sterile Einwegartikel wie Spritzen, Implantate oder Blutkonserven. «In der Lebensmittelhygiene schützt es vor Keimen und Verderb, reduziert so Lebensmittelvergiftungen und sichert in vielen Regionen sauberes Trinkwasser.» Die Studie sei daher «ein entscheidendes, aber unvollständiges Stück des grösseren Bildes».

Globale Flut von Plastikmüll: Lokale Lösung beim Einkauf?

Globale Flut von Plastikmüll: Lokale Lösung beim Einkauf?

Der Gang in einen Laden, der Waren ausschliesslich unverpackt anbietet, kann im Vergleich zu einem gewöhnlichen Einkauf bis zu 84 Prozent Plastik einsparen. Das berichtet Carolin Weidmann, Vorständin von «Nebenan & Unverpackt», einer Genossenschaft.

09.08.2025

Mehr zum Thema

