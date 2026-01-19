RaumfahrtMond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag
SDA
19.1.2026 - 02:44
Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond und ist einer von nur vier Ex-Mondbesuchern, die noch leben. Jetzt wird er 96 – und bekommt ganz besondere Glückwünsche.
Keystone-SDA
19.01.2026, 02:44
SDA
Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission der US-Raumfahrtbehörde Nasa seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die «Artemis 2»-Crew dem zweiten Mann auf dem Mond zu seinem 96. Geburtstag am Dienstag gratuliert. «Happy Birthday Buzz», sagte der Nasa-Astronaut Reid Wiseman (50) bei einer Pressekonferenz – stellvertretend für die gesamte «Artemis 2»-Crew, die neben ihm noch aus den Nasa-Astronauten Christina Koch und Victor Glover sowie dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen besteht.
US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hatte im Rahmen der «Apollo 11»-Mission 1969 als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Die «Apollo»-Astronauten hätten ihr mit der Art wie sie miteinander interagierten beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte «Artemis»-Astronautin Koch.
Mit der «Artemis 2»-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.
