  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Raumfahrt Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag

SDA

19.1.2026 - 02:44

Auf diesem von der Nasa zur Verfügung gestellten Foto vom 20. Juli 1969 posiert Astronaut Buzz Aldrin Jr. neben der US-Flagge auf dem Mond während der Apollo-11-Mission.
Auf diesem von der Nasa zur Verfügung gestellten Foto vom 20. Juli 1969 posiert Astronaut Buzz Aldrin Jr. neben der US-Flagge auf dem Mond während der Apollo-11-Mission.
Keystone

Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond und ist einer von nur vier Ex-Mondbesuchern, die noch leben. Jetzt wird er 96 – und bekommt ganz besondere Glückwünsche.

Keystone-SDA

19.01.2026, 02:44

Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission der US-Raumfahrtbehörde Nasa seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die «Artemis 2»-Crew dem zweiten Mann auf dem Mond zu seinem 96. Geburtstag am Dienstag gratuliert. «Happy Birthday Buzz», sagte der Nasa-Astronaut Reid Wiseman (50) bei einer Pressekonferenz – stellvertretend für die gesamte «Artemis 2»-Crew, die neben ihm noch aus den Nasa-Astronauten Christina Koch und Victor Glover sowie dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen besteht.

US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hatte im Rahmen der «Apollo 11»-Mission 1969 als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Die «Apollo»-Astronauten hätten ihr mit der Art wie sie miteinander interagierten beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte «Artemis»-Astronautin Koch.

Mit der «Artemis 2»-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

Meistgelesen

So hart könnte Europa auf Trumps Zoll-Erpressung reagieren
Grönländer überlegen sich nach Trump-Drohungen Notfallpläne
Senegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Raumfahrt. Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

RaumfahrtRaketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

Top-Räuber war Spätzünder. T-Rex brauchte Jahrzehnte, um gross zu werden

Top-Räuber war SpätzünderT-Rex brauchte Jahrzehnte, um gross zu werden

Medizin. Studie widerlegt Autismus-Risiko durch Paracetamol bei Schwangeren

MedizinStudie widerlegt Autismus-Risiko durch Paracetamol bei Schwangeren