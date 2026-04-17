  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mond-Crew Landung wie «rückwärts von einem Hochhaus springen»

SDA

17.4.2026 - 05:37

dpatopbilder – Die «Artemis-2»-Besatzung der NASA – die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Astronaut Jeremy Hansen von der kanadischen Weltraumbehörde (CSA) – sprechen während einer Pressekonferenz. Foto: Ashley Landis/AP/dpa
dpatopbilder – Die «Artemis-2»-Besatzung der NASA – die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Astronaut Jeremy Hansen von der kanadischen Weltraumbehörde (CSA) – sprechen während einer Pressekonferenz. Foto: Ashley Landis/AP/dpa
Keystone

Die Landung zurück auf der Erde hat sich nach Angaben der vier Astronauten, die als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, angefühlt wie ein Rückwärtssprung von einem Hochhaus.

Keystone-SDA

17.04.2026, 05:37

17.04.2026, 07:59

«Wenn man rückwärts von einem Wolkenkratzer springen würde, so hat es sich fünf Sekunden lang angefühlt – und es war herrlich», sagte der US-Astronaut Victor Glover bei der ersten Pressekonferenz der «Artemis 2»-Crew seit der Rückkehr von ihrer Mondmission vor rund einer Woche. «Mir war klar, dass wir in einem Feuerball waren.»

Als nach der Landung im Pazifik dann die Luke geöffnet wurde, habe sie vor Freude geschrien, sagte die US-Astronautin Christina Koch. «Es war pure Begeisterung und einfach eine emotionale Reaktion aus dem tiefsten Bauch heraus nicht nur darauf, wieder zu Hause zu sein, sondern auch dass da Menschen kommen und uns heraushelfen – einfach unbeschreibbare Freude.»

Geistlicher Beistand nach der Landung – und wieder Schwerkraft

Nachdem sie auf ein Schiff gebracht wurden, habe er dann um einen Besuch des dort zuständigen Kaplans gebeten, sagte US-Astronaut Reid Wiseman. «Als dieser Mann hereingekommen ist – ich hatte ihn nie in meinem Leben zuvor gesehen, aber ich sah das Kreuz auf seinem Kragen und bin in Tränen ausgebrochen. Es ist einfach sehr schwer, vollkommen zu verstehen, was wir da gerade durchgemacht haben.»

Seit der Landung habe es neben Zeit mit Familie und Freunden vor allem viele medizinische Untersuchungen und Besprechungen gegeben, sagte Wiseman weiter. «Wir hatten noch nicht diesen Druckabbau. Wir hatten noch keine Zeit zum Nachdenken.»

So ganz hätten sie sich noch immer nicht wieder an das Leben auf der Erde und vor allem an die Schwerkraft gewöhnt, sagte die US-Astronautin Christina Koch. «Jedes Mal, wenn ich in den vergangenen Tagen aufgewacht bin, habe ich gedacht, ich schwebe – und musste mich dann davon überzeugen, dass ich es nicht tue.» Einmal sei sie sehr überrascht gewesen, dass ein T-Shirt, das sie losgelassen habe, auf den Boden gefallen sei und nicht geschwebt habe.

«Als Freunde gestartet, als beste Freunde gelandet»

Die Crew der «Artemis 2»-Mission – neben Glover, Koch und Wiseman noch der kanadische Astronaut Jeremy Hansen – war in einer Art grossen Acht um den Mond herum geflogen und hatte sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Nach rund zehn Tagen im All waren die Astronauten am vergangenen Wochenende planmässig im Pazifik nahe San Diego wieder auf der Erde angekommen. «Wir sind für immer zusammengeschweisst», sagte Wiseman. «Das ist das engste, wie Menschen zusammenkommen können, die nicht Familie sind. Ich bin hier, um der Welt zu sagen: Wir sind als Freunde gestartet und als beste Freunde zurückgekommen.»

Die vier Astronauten waren die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Für Glover, Koch und Wiseman war es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch wurde zur ersten Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover zum ersten nicht-weissen Menschen und Hansen zum ersten Kanadier.

Vorbereitungen für «Artemis 3» laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die nächste Mondmission laufen unterdessen schon auf Hochtouren. «Artemis 3», mit der ursprünglich frühestens 2028 eine Crew auf dem Mond landen sollte, soll nach dem Wunsch des neuen Nasa-Chefs Jared Isaacman nun bereits im kommenden Jahr starten, aber nicht auf dem Mond landen. Anstelle dessen soll die «Orion»-Kapsel sich bei dieser Mission im Weltraum mit einem oder zwei Mondlandern zusammendocken.

Bereits in der kommenden Woche soll ein grosser Teil des Raketensystems «Space Launch System» dafür auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral für den weiteren Zusammenbau ausgefahren werden.

«Meiner persönlichen Meinung nach könnten sie die «Orion»-Kapsel für Artemis 3 morgen auf das «Space Launch System» setzen und starten und die Crew wäre bestens aufgestellt», sagte «Artemis 2»-Astronaut Wiseman. «Dieses Vehikel hat das sehr gut gemacht.»

Meistgelesen

Schau, Michelle, was dein Neuer alles kann – wer ist Giulio Berruti wirklich?
Greenes Kinder bedroht – so reagiert Trump +++ Pentagon forciert angeblich Kuba-Pläne
Ex-Skistar baut Ferienresort im Wallis

Videos aus dem Ressort

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Verkehr. Trotz Passagierrekord schliesst BLS Geschäftsjahr 2025 im Minus

VerkehrTrotz Passagierrekord schliesst BLS Geschäftsjahr 2025 im Minus

Rohr gebrochen. Rund 100 Personen nach Ammoniakaustritt in Stabio TI evakuiert

Rohr gebrochenRund 100 Personen nach Ammoniakaustritt in Stabio TI evakuiert

«Das sah so asozial aus». Kaulitz-Brüder nahmen Zimmer in Familienhotel «richtig auseinander»

«Das sah so asozial aus»Kaulitz-Brüder nahmen Zimmer in Familienhotel «richtig auseinander»