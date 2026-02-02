Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte.
Er schätze, dass in zwei bis drei Jahren dies der günstigste Weg sein werde, um Rechenleistung für Künstliche Intelligenz zu generieren, schrieb er in einem Blogeintrag.
Zunächst wird der Deal es Musk aber ermöglichen, xAI mit Milliarden aus den Kassen von SpaceX zu versorgen. Die KI-Firma hat einen hohen Kapital-Verschleiss. SpaceX und zuletzt auch der ebenfalls von Musk geführte Elektroauto-Hersteller Tesla steckten in Finanzierungsrunden bereits jeweils zwei Milliarden Dollar in xAI.
SpaceX und xAI sind beides nicht an der Börse notierte Unternehmen, was eine Fusion einfacher macht. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wurde bei SpaceX aber auch ein potenzieller Zusammenschluss mit Tesla durchgespielt.
Eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Rechenzentren im All könnte die SpaceX-Rakete Starship spielen, die grössere Lasten in die Umlaufbahn bringen kann. Musk sprach von «einer Million Tonnen an Satelliten jährlich».
Kontroverse um xAI
Bei xAI wird der Chatbot Grok entwickelt, den Musk ins Rennen unter anderem mit ChatGPT vom Konkurrenten OpenAI schickte. Aktuell steht Grok in der Kritik, weil die Software dazu verwendet werden konnte, Frauen in Bikinis oder Dessous darzustellen. Nachdem Behörden aktiv wurden, schränkte xAI die Möglichkeiten dazu ein. Auch die Online-Plattform X, in die Musk das von ihm gekaufte Twitter umbaute, wurde in xAI eingebracht.
SpaceX spielt seit Jahren eine Schlüsselrolle für das US-Raumfahrtprogramm. Musk hält nach bisherigen Informationen einen Anteil von rund 40 Prozent an den Unternehmen. Medienberichten zufolge erwägt SpaceX einen Börsengang, bei dem die Firma mit bis zu 1,5 Billionen Dollar bewertet werden könnte.
