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Raumfahrtindustrie Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Milliardenverluste

SDA

21.5.2026 - 00:04

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Medienberichten zufolge einen Mega-Börsengang. Doch die vom Tech-Milliardär kontrollierte Firma macht nicht besonders viel Umsatz – und steckt tief in roten Zahlen. (Archivbild)
Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Medienberichten zufolge einen Mega-Börsengang. Doch die vom Tech-Milliardär kontrollierte Firma macht nicht besonders viel Umsatz – und steckt tief in roten Zahlen. (Archivbild)
Keystone

Vor dem geplanten Börsengang von SpaceX zeigen neue Zahlen, dass die Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk Milliardenverluste schreibt. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar.

Keystone-SDA

21.05.2026, 00:04

SpaceX will bei dem Börsengang Medienberichten zufolge eine Bewertung von rund zwei Billionen Dollar anstreben. Mit demnach erhofften Erlösen von bis zu 80 Milliarden Dollar wäre es der mit Abstand grösste Börsengang. Angaben von SpaceX dazu wird es erst später geben. SpaceX hatte die Aktienplatzierung zunächst vertraulich beantragt, ohne Geschäftszahlen vorzulegen.

Musk kontrolliert SpaceX dem Börsenprospekt zufolge mit einem Stimmrechtsanteil von gut 85 Prozent. Grundlage dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten. Laut dem Prospekt wird Musk auch nach dem Börsengang das Sagen haben. Musk ist Chef von SpaceX – und auch des Elektroautobauers Tesla.

Im ersten Quartal dieses Jahres schrieb SpaceX einen Verlust von 4,28 Milliarden Dollar bei rund 4,7 Milliarden Dollar Umsatz.

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