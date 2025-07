Forschende ziehen Bilanz: Mammographie-Screening mindert Brustkrebssterblichkeit

Berlin, 08.07.2025: Forschende ziehen Bilanz: Das Mammographie-Screening-Programm für Frauen trägt einer Studie zufolge deutlich zur Verringerung der Brustkrebssterblichkeit in Deutschland bei. Das vor 20 Jahren eingeführte, kostenlose Früherkennungs-Programm senkt die Todesfallzahlen und erhöht die Heilungschancen für erkrankte Frauen, so das Bundesamt für Strahlenschutz – kurz BfS. Bei dem Screening gilt es, Nutzen und Risiken abzuwägen: Einen potenziellen Nutzen haben nur erkrankte Frauen – das Risiko, etwa durch die Röntgenstrahlung, tragen hingegen alle Teilnehmerinnen. Insgesamt sei der ermittelte Nutzen erheblich grösser als das sehr geringe Strahlenrisiko, so BfS-Präsidentin Inge Paulini. Das deutsche Mammographie-Screening-Programm wurde ursprünglich für 50- bis 69-Jährige eingeführt, aktuell wird Frauen zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre eine Untersuchung angeboten.

