Gestrandete Astronauten: Rückkehr-Mission erreicht ISS

Washington, 16..03.25: Monatelang gestrandet: Zwei US-Astronauten stehen kurz vor ihrer Rückkehr zur Erde. Die Raumkapsel 'Crew Dragon' von SpaceX dockt erfolgreich an der Internationalen Raumstation ISS an und briungt frische Kräfte auf die Raumstation. Suni Williams und Barry Wilmore, die seit Juni auf der ISS festsitzen, können bald zurückkehren. Ursprünglich sollten sie nur eine Woche bleiben, doch technische Probleme am 'Starliner'-Raumschiff von Boeing verhinderten dies. Nun sind es schon über 9 Monate. Williams und Wilmor dürften also schon bald wieder zur Erde zurückkehren. Nur schlechtes Wetter könnte der Rückkehr jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen.

17.03.2025