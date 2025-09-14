Enthält diese auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe mikrobielles Leben? ---/NASA/JPL-Caltech/MSSS/dpa

2024 fand der Nasa-Rover «Perseverance» auf dem Mars einen aussergewöhnlichen Stein. Untersuchungen zeigen: Er könnte Spuren von früherem mikrobiellen Leben zeigen – aber sicher ist das nicht.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Angaben der Nasa könnte eine Gesteinsprobe vom Mars möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten.

Die Probe war vom Nasa-Rover «Perseverance» im vergangenen Jahr entnommenen worden.

Dem Nasa-Team war das Gestein besonders ins Auge gefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten.

Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand.

«Perseverance» war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Mehr anzeigen

Eine vom Nasa-Rover «Perseverance» im vergangenen Jahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten. «Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, dass wir auf dem Mars je gefunden haben», sagte der von US-Präsident Donald Trump vor einigen Wochen als Interimschef der Nasa eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy bei einer Medienkonferenz. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende Nasa-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig.

Die Gesteinsprobe hatte «Perseverance» im vergangenen Sommer in einer Gegend namens Jezero Crater in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars entnommen. Dem Nasa-Team war das Gestein aufgefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten. Die Probe war dann mit allen wissenschaftlichen Instrumenten, die der Rover an Bord hat, untersucht worden. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin «Nature» veröffentlicht.

Probe müsste auf der Erde untersucht werden

Das Gestein bestehe aus Ton und Schlick und enthalte unter anderem Kohlenstoff, Schwefel, oxidiertes Eisen und Phosphor, hiess es. Die Flecken im Gestein bestünden unter anderem aus den Mineralen Vivianit und Greigit, die in Kombination auf früheres mikrobielles Leben hindeuten können, allerdings auch ohne biologische Reaktionen entstehen können.

Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand.

«Perseverance» (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.