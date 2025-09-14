  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stein aus dem Jezero Crater Probe vom Mars könnte Zeichen von früherem Leben zeigen

dpa

14.9.2025 - 23:52

Enthält diese auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe mikrobielles Leben?
Enthält diese auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe mikrobielles Leben?
---/NASA/JPL-Caltech/MSSS/dpa

2024 fand der Nasa-Rover «Perseverance» auf dem Mars einen aussergewöhnlichen Stein. Untersuchungen zeigen: Er könnte Spuren von früherem mikrobiellen Leben zeigen – aber sicher ist das nicht.

,

DPA, Redaktion blue News

14.09.2025, 23:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach Angaben der Nasa könnte eine Gesteinsprobe vom Mars möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten.
  • Die Probe war vom Nasa-Rover «Perseverance» im vergangenen Jahr entnommenen worden.
  • Dem Nasa-Team war das Gestein besonders ins Auge gefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten.
  • Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand.
  • «Perseverance» war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem.
Mehr anzeigen

Eine vom Nasa-Rover «Perseverance» im vergangenen Jahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten. «Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, dass wir auf dem Mars je gefunden haben», sagte der von US-Präsident Donald Trump vor einigen Wochen als Interimschef der Nasa eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy bei einer Medienkonferenz. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende Nasa-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig. 

Die Gesteinsprobe hatte «Perseverance» im vergangenen Sommer in einer Gegend namens Jezero Crater in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars entnommen. Dem Nasa-Team war das Gestein aufgefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten. Die Probe war dann mit allen wissenschaftlichen Instrumenten, die der Rover an Bord hat, untersucht worden. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin «Nature» veröffentlicht. 

Sondendaten ausgewertet. Forscher entdecken Hinweise auf riesige Eismassen am Mars

Sondendaten ausgewertetForscher entdecken Hinweise auf riesige Eismassen am Mars

Probe müsste auf der Erde untersucht werden

Das Gestein bestehe aus Ton und Schlick und enthalte unter anderem Kohlenstoff, Schwefel, oxidiertes Eisen und Phosphor, hiess es. Die Flecken im Gestein bestünden unter anderem aus den Mineralen Vivianit und Greigit, die in Kombination auf früheres mikrobielles Leben hindeuten können, allerdings auch ohne biologische Reaktionen entstehen können. 

Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand. 

«Perseverance» (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.

So gross wie ein SUV: Nasa präsentiert neuen Mars-Multikopter

So gross wie ein SUV: Nasa präsentiert neuen Mars-Multikopter

Im Januar crashte der Erkundungs-Multikopter der Nasa beim Anflug auf die Marsoberfläche. Nun zeigt die Weltraumbehörde das Nachfolgemodell: Es könnte die Zukunft der Erforschung des Mars darstellen.

13.12.2024

Mehr zum Thema

Historischer Rückblick:. Der Traum vom Menschen auf dem Mars

Historischer Rückblick:Der Traum vom Menschen auf dem Mars

Astronomie. Vor über vier Milliarden Jahren gab es Wasser auf dem Mars

AstronomieVor über vier Milliarden Jahren gab es Wasser auf dem Mars

«Perseverance». Der Mars-Rover hat die gleiche Rechenkraft wie ein iMac von 1998

«Perseverance»Der Mars-Rover hat die gleiche Rechenkraft wie ein iMac von 1998

Meistgelesen

Diesen zehn neuen Jobs gehört die Zukunft
Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein
«Anti-weisse Propaganda» – Rechte rasten wegen Käse-Verpackung aus
Digitale Hexenjagd − Wer Charlie Kirk kritisiert, riskiert alles
Ein Vater schwimmt durch die Schweiz – und das für seinen Sohn