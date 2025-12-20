Der Kontakt zur Nasa-Sonde «Maven» ist abgebrochen (Illustration) Nasa/Goddard Space Flight Center/dpa

Seit rund zehn Jahren kreist die Sonde «Maven» um den Mars und liefert wichtige Daten. Seit kurzem aber bleibt sie stumm.

DPA, Redaktion blue News dpa

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Mars-Sonde «Maven» verloren. Es werde daran gearbeitet, diesen Kontakt wiederherzustellen, sagte eine Nasa-Sprecherin. Seit rund zwei Wochen seien keine regulären Daten mehr empfangen worden. Aus einem «kurzen Fragment», gehe hervor, dass die Sonde möglicherweise «auf unerwartete Art und Weise rotiert» sei.

Darüber hinaus deutet die Frequenz des Ortungssignals darauf hin, dass sich die Umlaufbahn von «Maven» möglicherweise verändert hat, heisst es in einer Mitteilung der Nasa. Das Team analysiert weiterhin die Daten, um die wahrscheinlichsten Szenarien für den Signalverlust zu ermitteln.

Die Ende 2013 gestartete «Maven» umkreist seit rund zehn Jahren den Mars und liefert wichtige Forschungsdaten vor allem zur Atmosphäre des Planeten. Zudem hat die Nasa noch die Sonden «Mars Odyssey» und «Mars Reconaissance Orbiter» im Einsatz, zudem die Rover «Curiosity» und «Perseverance» auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten.