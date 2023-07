Quelle vielfältiger Infektionskrankheiten: Die Zecke. Archivbild: Keystone

Zecken übertragen eine Vielzahl von Krankheiten. Inzwischen ist ein Virus dazugekommen, das zunächst in China entdeckt wurde. In der Schweiz wurde es bereits häufiger registriert als das bekannte FSME-Virus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Alongshan-Virus (ALSV) wird in immer mehr Zecken in Europa nachgewiesen.

Gefunden wurde ALSV erstmals vor sechs Jahren in China.

In der Schweiz ist ALSV bereits häufiger als das FSME-Virus.

Schwerere Erkrankungen, die über über grippeähnliche Beschwerden hinausgehen, werden mit ALSV-Infektion noch nicht in Verbindung gesetzt. Mehr anzeigen

Das vor sechs Jahren in China entdeckte Alongshan-Virus (ALSV) ist auch in europäischen Zecken verbreitet. Mittlerweile wurde das Virus in Zecken in Finnland, Frankreich, Russland und der Schweiz gefunden, wie da Centrum für Reisemedizin (CRM) mit Sitz in Düsseldorf mitteilte. Auch in Deutschland gebe es erste Nachweise.

Forschende der Tierärztlichen Hochschule (Tiho) Hannover fanden Hinweise auf die Übertragung von ALSV über Zecken auf Wildtiere inzwischen auch im deutschen Bundesland Niedersachsen. Ihre Studie veröffentlichten sie dieses Jahr in der Fachzeitschrift «Microorganisms».

Verbreitungsgebiet ausgeweitet

«Die Verbreitungsgebiete vieler heimischer Zeckenarten haben sich in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet», sagte der wissenschaftliche Leiter des CRM, Tomas Jelinek. Die milden Winter und wärmeren Sommer kämen den Spinnentieren zugute.

Die in der Schweiz häufigste von Zecken übertragene Krankheit ist die Lyme-Borreliose, gegen die im Frühstadium ein Antibiotikum hilft. Daneben ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) verbreitet – gegen sie gibt es eine Impfung.

Schwere Erkrankungen, die über grippeähnliche Beschwerden hinausgehen, würden mit einer ALSV-Infektion bislang nicht in Verbindung gebracht, teilte das Centrum für Reisemedizin weiter mit. Allerdings sei mit dem Alongshan-Virus die Liste der über Zeckenstiche verbreiteten Krankheitserreger noch einmal angewachsen.

Alongshan-Virus in der Schweiz häufiger als FSME

Bei einer systematischen Untersuchung von in der Schweiz gesammelten Zecken fand sich 2021 und 2022 ALSV sogar häufiger als das FSME-Virus. Eine Studie aus Finnland stellte 2019 auch ALS-Viren in Zecken fest, allerdings keine entsprechenden Erkrankungen bei Menschen.

Nach Angaben des Teams der Tierärztlichen Hochschule Hannover sind weitere Untersuchungen notwendig, um das potenzielle Risiko von ALSV für die Gesundheit von Mensch und Tier einschätzen zu können.

dpa/uri