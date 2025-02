Mikroskopisches Bild eines Schilddrüsenkarzinoms. Mit der neuartigen Röntgentechnik müssen Tumore zur bildgebenden Diagnose nicht in dünne Scheiben geschnitten werden. (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images

Mit einer neuen Methode können Schweizer Forschende Tumore in 3D untersuchen. Die spezielle Röntgentechnik schafft es, auch tiefere Gewebeschichten zu erfassen, was bislang nicht möglich war.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue 3D-Röntgentechnik lässt Tumorgewebe unbeschädigt und für weitere molekularbiologische Untersuchungen nutzbar.

Die 3D-Analyse erfasst auch Tumormerkmale in den tieferen Gewebeschichten, die bei herkömmlichen Methoden manchmal übersehen werden.

Zudem könnten mit der Methode künftig aufwändige molekulare Analysen durch einfachere bildgebende Verfahren ersetzt werden. Mehr anzeigen

Statt Tumore in dünne Scheiben zu schneiden, nutzen Schweizer Forschende eine spezielle 3D-Röntgentechnik, die das Gewebe unbeschädigt lässt. Dadurch bleibe die Probe für weitere molekularbiologische Untersuchungen nutzbar, erklärte die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa am Donnerstag in einem Communiqué.

Analysiert werden die dreidimensionalen Bilder der sogenannten Röntgenphasenkontrast-Micro-Computertomographie (Micro-CT) mithilfe von Künstlicher Intelligenz.

Ein grosser Vorteil der 3D-Analyse sei, dass sie auch Tumormerkmale in den tieferen Gewebeschichten erfasse, die bei herkömmlichen Methoden eventuell übersehen würden, so die Empa. Aggressive, schnell wachsende Tumore würden oft ins umliegende Gewebe und sogar in Blutgefässe einbrechen. Solche Kapseleinbrüche tief im Gewebe würden mit herkömmlichen Methoden oft übersehen.

Auch weitere Krebsarten

Gemeinsam mit Pathologinnen und Pathologen der Universität und des Inselspitals Bern wiesen die Forschenden der Empa nach, dass die neue Methode klinisch relevante Gewebemerkmale bei Schilddrüsentumoren erkennen kann.

Dafür untersuchten sie eine Schilddrüsentumor-Probe eines kurz davor verstorbenen Patienten. Dieser Patient war 2011 wegen eines als gutartig eingestuften Tumors hospitalisiert worden, der später in bösartiger Form erneut auftrat. Mit der neuen Methode konnten die Forschenden laut der Empa Kapseleinbrüche in den Gewebeproben identifizieren, die in der ursprünglichen Methode übersehen worden waren.

Künftig könnte diese Untersuchungsmethode laut der Empa auch bei anderen Krebsarten wie Prostatakrebs oder Lungenkrebs eingesetzt werden. Zudem möchten die Forschenden aufwändige molekulare Analysen durch einfachere bildgebende Verfahren ersetzen.