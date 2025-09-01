Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers und seine dramatischen Untergangsspuren. 01.09.2025

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers – inklusive dramatischer Untergangsspuren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt: Jetzt ermöglicht ein digitaler 3D-Scan völlig neue Einblicke.

Das 3D-Modell erlaubt einen einmaligen Blick auf die Konstruktion des Schiffes und die Spuren seines Untergangs.

Forscher können erstmals nachvollziehen, wie die Besatzung bis zuletzt versuchte, das Schiff über Wasser zu halten.

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic wiederentdeckt – ein Fund, der die Faszination für das legendäre Schiff noch heute antreibt. Jetzt liefert ein neues 3D-Modell des Wracks spektakuläre Einblicke in die letzten Stunden des Luxusdampfers.

Sechs Wochen lang sammelten Tauchboote 70'000 hochauflösende Bilder, aus denen ein detailliertes digitales Modell entstand. Das Video zeigt diese Aufnahmen und macht die gewaltige Zerstörung ebenso sichtbar wie die ausgeklügelte Konstruktion des Schiffes.

Ein Blick ins Herz der Tragödie

Offenbar können Forscher endlich nachvollziehen, wie die Ingenieure an Bord bis zuletzt versuchten, die Stromversorgung sicherzustellen und die Titanic über Wasser zu halten.

Jedes Detail im 3D-Scan erzählt seine eigene Geschichte – von den 16 wasserdichten Kammern bis zu den Spuren des Untergangs.

Im blue News-Video erlebst du einen einzigartigen Blick auf die Titanic, der die Tragödie auf 3800 Metern Tiefe greifbar macht.

