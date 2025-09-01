  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Titanic-Wrack vor 40 Jahren entdeckt Neue 3D-Scans geben Einblick in die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Von Christian Thumshirn

1.9.2025

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers und seine dramatischen Untergangsspuren.

01.09.2025

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers – inklusive dramatischer Untergangsspuren.

Von Christian Thumshirn

01.09.2025, 19:20

01.09.2025, 19:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt: Jetzt ermöglicht ein digitaler 3D-Scan völlig neue Einblicke.
  • Das 3D-Modell erlaubt einen einmaligen Blick auf die Konstruktion des Schiffes und die Spuren seines Untergangs.
  • Forscher können erstmals nachvollziehen, wie die Besatzung bis zuletzt versuchte, das Schiff über Wasser zu halten.
Mehr anzeigen

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic wiederentdeckt – ein Fund, der die Faszination für das legendäre Schiff noch heute antreibt. Jetzt liefert ein neues 3D-Modell des Wracks spektakuläre Einblicke in die letzten Stunden des Luxusdampfers.

Sechs Wochen lang sammelten Tauchboote 70'000 hochauflösende Bilder, aus denen ein detailliertes digitales Modell entstand. Das Video zeigt diese Aufnahmen und macht die gewaltige Zerstörung ebenso sichtbar wie die ausgeklügelte Konstruktion des Schiffes.

Ein Blick ins Herz der Tragödie

Offenbar können Forscher endlich nachvollziehen, wie die Ingenieure an Bord bis zuletzt versuchten, die Stromversorgung sicherzustellen und die Titanic über Wasser zu halten.

Jedes Detail im 3D-Scan erzählt seine eigene Geschichte – von den 16 wasserdichten Kammern bis zu den Spuren des Untergangs.

Im blue News-Video erlebst du einen einzigartigen Blick auf die Titanic, der die Tragödie auf 3800 Metern Tiefe greifbar macht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

Meistgelesen

Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Alle drei Bordtoiletten fallen auf stundenlangem Flug aus
Schweres Gewitter zieht über Kanton Bern
Nestlé entlässt CEO Laurent Freixe
Gefährliche WhatsApp-Lücke – jetzt müssen Nutzer sofort handeln

Mehr zum Thema

Grossbritannien. Bericht: Schwere Sicherheitsversäumnisse vor «Titan»-Unglück

GrossbritannienBericht: Schwere Sicherheitsversäumnisse vor «Titan»-Unglück

«Als wäre es gestern gesunken». Unglaubliche Bilder zeigen 100 Jahre altes Shackleton-Wrack

«Als wäre es gestern gesunken»Unglaubliche Bilder zeigen 100 Jahre altes Shackleton-Wrack

Schiffsbergung. Zur Bergung des Bodensee-Dampfschiffs «Säntis» fehlt noch viel Geld

SchiffsbergungZur Bergung des Bodensee-Dampfschiffs «Säntis» fehlt noch viel Geld