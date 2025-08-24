  1. Privatkunden
Wie beim Spinosaurus Neue Dinosaurier-Art mit Hautsegel entdeckt

SDA

24.8.2025 - 07:15

Ein auffälliges Rückensegel hatte auch der Spinosaurus. 
Ein auffälliges Rückensegel hatte auch der Spinosaurus. 
Archivbild: Keystone

Zwei Meter hoch, eine Tonne schwer und ausgestattet mit einem auffälligen Rückensegel: Im Süden von England haben Forscher eine bislang unbekannte Dinosaurier-Art entdeckt.

Keystone-SDA

24.08.2025, 07:15

Istiorachis macarthurae lebte vor mehr als 120 Millionen auf dem Gebiet der heutigen Insel Isle of Wight, wie ein Team um Jeremy Lockwood vom Natural History Museum in London im Fachblatt «Papers in Palaeontology» berichtet.

Das Auffälligste an dem Urzeitreptil, das etwa so gross wie ein Amerikanischer Bison war, sind demnach seine stark verlängerten Dornfortsätze der Rückenwirbel, die vermutlich eine segelartige Hautstruktur stützten.

Ähnliche Hautsegel sind auch von anderen Tieren bekannt: etwa der Dinosaurier-Gattung Spinosaurus, dem frühen mutmasslichen Säugetier-Vorfahren Dimetrodon oder von einigen heutigen Reptilien wie der Philippinischen Segelechse (Hydrosaurus pustulatus).

Allerdings ist die Funktion der auffälligen Hautstruktur umstritten: Einer Vermutung zufolge könnte sie zur Temperaturkontrolle gedient haben – in diesem Fall müsste sie stark durchblutet gewesen sein. Erstautor Lockwood hält das bei der neu gefundenen Art aber für unwahrscheinlich.

«Ein Segel mit vielen Blutgefässen wäre ein sehr verwundbares Angriffsziel und könnte bei einer Verletzung zu einem starken Blutverlust führen», erläutert er. «Wir halten eine Signalfunktion für wahrscheinlicher.»

Benannt nach britischer Weltrekord-Seglerin

So könnte das Hautsegel die Tiere der Art grösser erscheinen lassen und so Fressfeinde abgeschreckt haben. Vor allem aber könnte es der Balzwerbung gedient haben: «Sexuelle Signalgebung ist die wahrscheinlichste Erklärung», meint Lockwood.

«Wenn eine Eigenschaft von Tieren über ihre praktische Funktion hinaus verstärkt wird, liegt das stets am Evolutionsdruck, einen Partner zu finden.» Möglicherweise, so schreibt das Team, hätten Hautsegel bei unterschiedlichen Arten verschiedene Funktionen erfüllt.

Gefunden wurden mehrere Knochen des Dinosauriers im Westen der Isle of Wight, wo zuvor bereits eine ganze Reihe verschiedenster Dinosaurier-Fossilien entdeckt worden waren. Der Name der neuen Art bezieht sich auf die britische Seglerin Ellen MacArthur: Sie hatte im Jahr 2005 den Weltrekord für die schnellste Nonstop-Einhand-Weltumsegelung aufgestellt.

Sensationsfund im Mittelmeer: Ägypten birgt Ruinen der versunkenen Stadt Canopus

Am Donnerstag, etwa 2000 Jahre später, wurden in der ägyptischen Stadt Alexandria Unterwasserruinen der versunkenen Stadt Canopus geborgen. Im Video erfährst du, wieso die Stadt versank.

22.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

15.08.2025

