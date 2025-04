Süss sind die allemal: Katzen mit der Fellfarbe «Salmiak». Bild: Animal Genetics 2025

Eine neue Farbe des Katzenfells mit dem Namen «Salmiak» fasziniert Forscher und Liebhaber. Nach jahrelangem Rätselraten haben Wissenschaftler nun endlich das Geheimnis gelüftet.

Nicolas Barman, Rédaction blue News Barman Nicolas

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Farbe des Katzenfells mit dem Namen «Salmiak» ist in Finnland beobachtet worden.

Sie zeichnet sich durch schwarze Haare an der Basis aus, die zur Spitze hin allmählich weiss werden.

Die Seltenheit der Salmiak-Färbung erklärt sich durch ihren rezessiven Charakter. Mehr anzeigen

Die Farbe Salmiak bei einer Katze wurde erstmals 2007 im finnischen Dorf Petäjävesi beobachtet. Sie zeichnet sich durch schwarze Haare an der Basis aus, die zur Spitze hin allmählich weiss werden und so einen subtilen, unverwechselbaren grauen Farbverlauf erzeugen. Diese Katzen haben in der Regel auch eine weisse Brust, die an den eleganten Stil der Smoking-Katzen erinnert.

Benannt wurde die neue Fellfarbe nach der für Finnland typischen gesalzenen Lakritze: Die mit Salzkristallen bestäubte Süssigkeit sieht der neuen Fellfärbung ähnlich.

Katze oder Snack? Bild: dpa

Wie kam die neue Fellfarbe zustande?

Diese ungewöhnliche Färbung erregte 2019 die Aufmerksamkeit der Fachwelt und veranlasste Heidi Anderson und ihr Team von der Universität Helsinki zu umfangreichen genetischen Untersuchungen.

Ihre Ergebnisse wurden in der wissenschaftlichen Zeitschrift «Animal Genetics» veröffentlicht und bieten nun eine klare Erklärung für dieses Phänomen.

Ursprünglich dachten die Wissenschaftler, dass dieser Farbton mit einem Verdünnungsgen zusammenhängen könnte, das bei manchen Katzen wie der Russisch Blau für hellere Fellfarben verantwortlich ist.

Doch Gentests an Dutzenden von Salmiakkatzen zeigten keine Übereinstimmung mit den bekannten Mutationen. Die Forscher wurden neugierig und beschlossen, ihre Untersuchungen zu vertiefen, indem sie das Genom mehrerer Exemplare vollständig sequenzierten.

Dabei stellten sie eine überraschende Anomalie fest: ein fehlendes DNA-Fragment in unmittelbarer Nähe des KIT-Gens, das bereits dafür bekannt ist, die weissen Muster im Fell verschiedener Tiere zu beeinflussen.

Diese rezessive Mutation bedeutet, dass eine Katze zwei Kopien dieser Genvariante - eine von jedem Elternteil - erben muss, um die Farbe Salmiak zu zeigen.

Wie einfach ist der Kauf einer «Salmiak-Katze»?

Die Seltenheit der Salmiak-Färbung erklärt sich also durch ihren rezessiven Charakter: Wenn nur ein Elternteil die Mutation trägt, bleibt sie unsichtbar und das Kätzchen nimmt ein eher klassisches Fell an.

Nur Züchter, die informiert sind und sich dieser genetischen Besonderheit bewusst sind, können darauf hoffen, diese faszinierende Farbe zu erhalten und zu vermehren.