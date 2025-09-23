  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rasen in der Röhre Neuer Geschwindigkeitsrekord bei Hyperloop-Testfahrt

Christian Thumshirn

23.9.2025

Rasen in der Röhre – Neuer Geschwindigkeitsrekord bei Hyperloop-Testfahrt

Rasen in der Röhre – Neuer Geschwindigkeitsrekord bei Hyperloop-Testfahrt

Von Genf nach Zürich in nur 17 Minuten? Während die SBB fast drei Stunden braucht, würde der «Hyperloop» dank Röhren-Technik in Science-Fiction-Tempo durch die Schweiz sausen.  Die Zukunft des Superzugs rückt immer näher.

22.09.2025

Von Genf nach Zürich in nur 17 Minuten? Während die SBB fast drei Stunden braucht, würde der «Hyperloop» dank Röhren-Technik in Science-Fiction-Tempo durch die Schweiz sausen. Die Zukunft des Superzugs rückt immer näher.

Christian Thumshirn

23.09.2025, 20:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den Niederlanden ist dem Hyperloop ein entscheidender Schritt gelungen: Eine Kapsel schoss mit 85 km/h durch die Teststrecke und meisterte dabei erstmals einen Spurwechsel.
  • Hunderte Probeläufe wurden bereits durchgeführt – Ingenieure halten Geschwindigkeiten von bis zu 700 km/h für machbar.
  • An Konzepten wird nicht nur in Veendam in den Niederlanden getüftelt, auch in der Schweiz laufen Versuche.
Mehr anzeigen

In den Niederlanden hat der Hyperloop eine weitere Hürde genommen: Auf der Teststrecke im European Hyperloop Center raste eine Kapsel mit 85 km/h durch die Röhre – und schaffte erstmals sogar einen Spurwechsel.

Die Ingenieure sprechen von einem Meilenstein, der zeigt, wie nah die Science-Fiction-Idee dem Alltag kommen könnte.

Vision vom Reisen der Zukunft

Noch fahren keine Passagiere, doch über 750 Testläufe später ist klar: Hier wächst ein Projekt heran, das Flugzeuge auf Kurzstrecken eines Tages ersetzen soll.

Aber nicht nur in den Niederlanden oder in den USA wird geforscht – auch in der Schweiz wird seit Jahren an Hyperloop-Systemen experimentiert, wie blue News-Video zeigt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan – karg, heiss, unbewohnt. Genau hier soll eine Mega-City entstehen. Was steckt hinter der Sonder-Stellung von Bir Tawil – und wie sieht die Vision «Königreich Kush» aus?

12.09.2025

Mehr zum Thema

Transportsysteme. Rekord für längste Hyperloop-Testreise gebrochen

TransportsystemeRekord für längste Hyperloop-Testreise gebrochen

Rasend durch die Röhre. Erste Passagiere reisen in Hyperloop-Kapsel

Rasend durch die RöhreErste Passagiere reisen in Hyperloop-Kapsel

Erfolgreicher Einstand. Dritter Platz für ein Schweizer Team beim Hyperloop-Wettbewerb

Erfolgreicher EinstandDritter Platz für ein Schweizer Team beim Hyperloop-Wettbewerb

Meistgelesen

Versuchtes Trump-Attentat: Dramatische Szenen nach Schuldspruch +++ Trump zu Guterres: Stehe 100 Prozent hinter den UN
Trump: Ukraine kann alle verlorenen Territorien zurückgewinnen
Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt
Erdrutsche und Felsstürze im Tessin – Ein Fahrzeug getroffen
Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her