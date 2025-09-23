Rasen in der Röhre – Neuer Geschwindigkeitsrekord bei Hyperloop-Testfahrt Von Genf nach Zürich in nur 17 Minuten? Während die SBB fast drei Stunden braucht, würde der «Hyperloop» dank Röhren-Technik in Science-Fiction-Tempo durch die Schweiz sausen. Die Zukunft des Superzugs rückt immer näher. 22.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Niederlanden ist dem Hyperloop ein entscheidender Schritt gelungen: Eine Kapsel schoss mit 85 km/h durch die Teststrecke und meisterte dabei erstmals einen Spurwechsel.

Hunderte Probeläufe wurden bereits durchgeführt – Ingenieure halten Geschwindigkeiten von bis zu 700 km/h für machbar.

An Konzepten wird nicht nur in Veendam in den Niederlanden getüftelt, auch in der Schweiz laufen Versuche. Mehr anzeigen

In den Niederlanden hat der Hyperloop eine weitere Hürde genommen: Auf der Teststrecke im European Hyperloop Center raste eine Kapsel mit 85 km/h durch die Röhre – und schaffte erstmals sogar einen Spurwechsel.

Die Ingenieure sprechen von einem Meilenstein, der zeigt, wie nah die Science-Fiction-Idee dem Alltag kommen könnte.

Vision vom Reisen der Zukunft

Noch fahren keine Passagiere, doch über 750 Testläufe später ist klar: Hier wächst ein Projekt heran, das Flugzeuge auf Kurzstrecken eines Tages ersetzen soll.

Aber nicht nur in den Niederlanden oder in den USA wird geforscht – auch in der Schweiz wird seit Jahren an Hyperloop-Systemen experimentiert, wie blue News-Video zeigt.

