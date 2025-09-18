Eine neue Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Krebsforschung. (Symbolbild) Bernd Wüstneck/dpa

Ein Forschungsteam der Universität Basel hat ein Molekül entwickelt, das die Immunabwehr gezielt gegen Tumore lenkt. Erste Tests zeigen vielversprechende Ergebnisse – nun läuft eine klinische Studie.

Forschende der Universität Basel haben ein neuartiges Fusionsprotein entwickelt, das das Immunsystem gezielt gegen Tumore mobilisieren soll.

Das Molekül kombiniert eine verbesserte Form von Interleukin-2 mit einem Antikörper, der die Bremswirkung von Krebszellen blockiert, und wirkt so direkt am Tumor.

Erste Laborergebnisse zeigen eine selektive Aktivierung tumorzerstörender Immunzellen; der Wirkstoff wird derzeit in einer Phase-I-Studie von Roche getestet.

Mit einem neuen Molekül wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Basel Krebs besser bekämpfen. Das neuartige Fusionsprotein soll die Abwehrkräfte des Körpers gezielt gegen Tumore mobilisieren.

Der Wirkstoff werde derzeit in einer klinischen Phase-I-Studie durch das Pharmaunternehmen Roche geprüft, teilte die Universität Basel am Donnerstag mit.

Krebszellen können sich vor dem Immunsystem «verstecken». Sie schicken den Immunzellen ein «Nicht-Angreifen»-Signal, damit diese sie nicht zerstören. Ausserdem gibt es Abwehrzellen, die den Angriff des Immunsystems bremsen. Das neue Molekül hebelt diese «Nicht-Angreifen»-Signale aus und stachelt die Immunzellen in der Tumorumgebung gezielt zum Angriff an.

Weiterentwickelte Immuntherapie

Bereits vor 40 Jahren wurden erste Krebspatientinnen und -patienten mit einer Immuntherapie behandelt. Die Therapie beruhte auf dem Signalstoff Interleukin-2 (IL-2). Die damals eingesetzte Interleukin-2-Therapie konnte das Immunsystem aktivieren, hatte aber auch starke Nebenwirkungen und stärkte teilweise auch jene Zellen, die den Tumor von Angriffen schützen.

Das von Forschenden der Universität und des Universitätsspitals Basel entwickelte Molekül kombiniert nun eine verbesserte Form dieses Signalstoffs mit einem Antikörper, der die Bremswirkung der Krebszellen blockiert. Auf diese Weise können die Abwehrzellen direkt am Tumor wirken, ohne dass die bremsenden Zellen aktiviert werden.

In einer am Mittwochabend in der Fachzeitschrift «Science Translational Medicine» veröffentlichten Studie berichteten die Forschenden, dass dieses Molekül in verschiedenen Laborversuchen mit Krebs- und Immunzellen von Lungenkrebspatientinnen und -patienten vor allem jene Immunzellen aktivierte, die entartete Zellen eliminieren. Jene Zellen, die das Immunsystem dämpfen, wurden jedoch nicht aktiviert.