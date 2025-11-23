  1. Privatkunden
Umwelt NGO sehen nach der COP30 die Schweiz in der Pflicht

SDA

23.11.2025 - 10:51

Die COP 30 ist am Samstagabend mit einer Verzögerung von rund 20 Stunden zu Ende gegangen.
The COP 30 ist am Samstagabend mit einer Verzögerung von rund 20 Stunden zu Ende gegangen.
Keystone

Schweizer Umwelt- und Hilfsorganisationen zeigen sich enttäuscht über die Ergebnisse des Weltklimagipfels. Sie kritisieren schwache Kompromisse – sehen aber auch einzelne Fortschritte. Nun steht aus ihrer Sicht die Schweiz besonders in der Pflicht.

Keystone-SDA

23.11.2025, 10:51

Die Umweltorganisation WWF Schweiz sowie die Hilfswerke Fastenaktion und Alliance Sud sprechen übereinstimmend von einer verpassten Chance an der am Samstagabend zu Ende gegangenen Uno-Klimakonferenz (COP 30). «Die Lücke zwischen dem, was die Länder tun, und dem, was nötig ist, bleibt viel zu gross», schrieb WWF Schweiz in einer Mitteilung vom Sonntag.

Auch der Verein Alliance Sud spricht in einer Mitteilung vom Samstagabend von einer «bescheidenen Bilanz», hebt zugleich den beschlossenen Mechanismus für eine «Just Transition» hervor, der soziale Gerechtigkeit bei Klimamassnahmen stärken soll. Auch das römisch-katholische Hilfswerk Fastenaktion anerkennt Fortschritte bei der Klimagerechtigkeit, zeigt sich jedoch enttäuscht über das Ausbleiben verbindlicher Zusagen zur Klimafinanzierung.

Schweiz steht in der Verantwortung

Alle drei Organisationen fordern, dass der Bundesrat nun seine Verantwortung wahrnimmt. «Auch die Schweiz, als Industrienation mitverantwortlich für die Klimakrise, sollte sich engagierter zeigen und einen gerechten Anteil an die Klimafinanzierung leisten», hiess es von der Fastenaktion.

«Die Schweiz setzte sich in Belém für eine starke Antwort auf die Reduktionslücke ein. Das ist positiv. Um aber glaubwürdig zu bleiben, muss sie jetzt ihre Hausaufgaben machen und die Reduktionslücke im Inland verringern», schrieb WWF.

Auch Alliance Sud sieht die Schweiz klar in der Pflicht. «Es reicht nicht, sich einmal im Jahr an der COP für den Ausstieg aus den fossilen Energien einzusetzen. Der Bundesrat muss über das ganze Jahr den Klimaschutz priorisieren: bei der Dekarbonisierung der Schweiz, aber auch bei den zahlreichen diplomatischen Kontakten mit den grossen Emittenten», liess sich Delia Berner, Expertin für internationale Klimapolitik bei Alliance Sud, zitieren.

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Ein Ring in Regenbogenfarben um sie Sonne: Das ist ein Sonnenhalo. Dieses Phänomen ist selten und wirkt sehr magisch. Wie ein Halo am Himmel entstehen kann und wo er vorkommt, erfährst du im Video.

04.07.2025

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Eine neue Studie zeigt, dass sich jede dritte Frau in Europa in Badekleid unwohl fühlt. Das Tragen des Bikinis galt seit 1946 als Skandal. Doch die Schweizerin Ursula Andress änderte das. Kennst du die Bikini-Geschichte?

27.06.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Seltenes Naturphänomen: So entsteht ein Sonnenhalo am Himmel

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

Skandal oder Trend: Was hat der Bikini mit Atomtests zu tun?

