Robo-Bees sollen künftig die zurückgehende Zahl an Wildbienen ersetzen und damit Milliardenverluste verhindern. Aktuell befinden sich die Mini-Roboter noch in der Entwicklung – derzeit wird an der sicheren Landung gearbeitet.

Selena Bao, Celia Goldschmid und Luna Pauli Celia Goldschmid

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bienen sind weltweit vom Aussterben bedroht.

Forschende der Harvard University entwickeln deshalb Roboter-Bienen, die künftig Blüten bestäuben und so dem Bienensterben entgegenwirken sollen.

Noch befinden sich die Robo-Bees in der Entwicklungsphase. Mehr anzeigen

Weltweit sind Bienen vom Aussterben bedroht – und auch in der Schweiz sieht es düster aus: 279 der insgesamt 615 wild Arten gelten als gefährdet, 59 sind bereits verschwunden. Die Bestäubung vieler Pflanzen steht damit auf dem Spiel – mit weitreichenden Folgen für Natur und Landwirtschaft.

Roboter ersetzen Bienen

Um dem entgegenzuwirken, arbeiten Forschende an der Harvard University seit 16 Jahren an einer ungewöhnlichen Lösung: sogenannte Robo-Bees. Diese kleinen, fliegenden Roboter sollen künftig Blumen bestäuben können und so den ökologischen und wirtschaftlichen Wert der Bienen aufrechterhalten.

Wie die winzigen Roboter-Bienen aussehen, welche Probleme es noch zu lösen gilt und ob die Mini-Drohnen tatsächlich die komplexe Rolle von Bienen übernehmen können, erklärt dir blue News im Video.

