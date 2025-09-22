  1. Privatkunden
Künstliche Intelligenz Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

SDA

23.9.2025 - 00:30

Der Chipkonzern Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken.
Der Chipkonzern Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken.
Keystone

Der Chipkonzern Nvidia will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern.

Keystone-SDA

23.09.2025, 00:30

Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. Nvidia ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz.

Die Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar soll schrittweise erfolgen. «Die erste Phase» werde in der zweiten Hälfte 2026 mit dem Einsatz von Chipsystemen der neuen Nvidia-Plattform Vera Rubin «online gehen». Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg soll Nvidia auch eine Beteiligung an OpenAI bekommen.

Der Chatbot ChatGPT löste mit der Veröffentlichung im November 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Es ist die meistverwendete KI-Software mit aktuell mehr als 700 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern.

Chips von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie bei Künstlicher Intelligenz. Grosse KI-Entwickler geben Milliarden dafür aus und füllen ganze Rechenzentren damit. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert Nvidia die Rolle als Herzstück künftiger Rechenzentren des ChatGPT-Erfinders.

Videos aus dem Ressort

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.

18.09.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?

11.09.2025

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

«Ausserordentliches Glück». Forscher klären Mysterium um XXL-Krater in der Nordsee auf

«Ausserordentliches Glück»Forscher klären Mysterium um XXL-Krater in der Nordsee auf

Ein Königreich für Fantasten. Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Königreich für FantastenBir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Schiessen in der Schule, Militärübungen in den Ferien. So drillt Europa seine Jugend für das Militär

Schiessen in der Schule, Militärübungen in den FerienSo drillt Europa seine Jugend für das Militär