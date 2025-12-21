An Weihnachten bleiben Besinnlichkeit und Zeit für die Familie oft auf der Strecke. KEYSTONE/BARBARA GINDL

Weihnachten: das Fest der Liebe, der Erwartungen und der verkokelten Braten. Warum weniger Perfektionsdrang, weniger Geschenkewahnsinn und ein beherztes Nein oft für mehr Frieden unterm Tannenbaum sorgen.

Hohe Erwartungen und feste Rituale führen an Weihnachten häufig zu Stress und Konflikten.

Experten raten zu Gelassenheit, realistischen Ansprüchen und der Bereitschaft, auch einmal Nein zu sagen.

Weniger Perfektion, Konsum und Verpflichtungen fördern Ruhe, Entspannung und ein harmonischeres Fest. Mehr anzeigen

Das perfekte Weihnachten ist in vielen Fällen eine Illusion. Statt der ersehnten Familienharmonie kommt es nicht selten zum grossen Zank − und die Festtage arten in Stress aus. Oft sind schlichtweg enttäuschte Erwartungen der Grund für Missstimmungen. Einige Tipps zur Vorbeugung:

Besuchsstress und hohe Ansprüche

Hohe Erwartungen und eigene Ansprüche, eine perfekte Rolle zu spielen und allen gerecht zu werden, sind an Weihnachten bei manchen Menschen besonders ausgeprägt und bergen Konfliktpotenzial. Für Diskussionsstoff sorgen oft der Ablauf der Festtage, Geschenke für die Kinder, aber auch grundsätzliche Beziehungsprobleme.

Brisante Gemengelage

Aus den eigenen Erwartungen und denen der Anderen entwickelt sich mitunter eine brisante Gemengelage, die sich oft ausgerechnet an den Feiertagen entlädt. Wer beispielsweise nur in der Küche rotiert, um ein grossartiges Essen zu zaubern, für den bleiben Besinnlichkeit und Zeit für die Familie oft auf der Strecke. Fällt dann die Anspannung nach dem Fest ab, reagiert der Mensch nicht selten mit psychosomatischen Beschwerden.

Einfach mal nein sagen

Experten raten daher dazu, «einfach mal nein zu sagen» und zu akzeptieren, dass das Weihnachtsfest nicht perfekt sein muss. Auch automatisierte Weihnachtsrituale sind kein Garant für ein gelungenes Fest. Familientraditionen sollten sich stattdessen den tatsächlichen Lebensbedingungen und veränderten Wertevorstellungen sowie dem Alter der Kinder anpassen. Dabei kann durchaus auch einmal mit Althergebrachtem gebrochen werden − statt mit der Familie zu feiern, geht es in den Urlaub, oder ein Buffet oder Restaurantbesuch ersetzt eben das mehrgängige Dinner.

Nicht zu viel Kommerz

Auch der Stress mit den Weihnachtsgeschenken passt vielen Menschen nicht. Gleichwohl ergeben sich viele bedingungslos dem Konsumrausch. Beliebtesten Weihnachtswünsche sin nach wie vor Geld, aber auch gemeinsame Erlebnisse, Reisen und Bücher. Nicht zuletzt sollten Grosseltern ihre Geschenkideen für die Enkel am besten rechtzeitig mit den Eltern absprechen. Wenn diese nein sagen, sollte das akzeptiert werden − sonst ist Ärger vorprogrammiert.

Aufgaben verteilen

Am besten sollten alle Familienmitglieder schon im Vorfeld ihre Wünsche äussern und klären, wer die Weihnachtsdekoration und den Tannenbaum besorgt, wer backt und welche Geschenke ausgetauscht werden.

Weniger ist mehr

Einschränkungen bei Geschenken, Dekoration und Besuchen, der Verzicht auf aufwändige Menüs, eine Aufgabenverteilung und die Planung von Kirchgang und Spielen für die Kinder schaffen mehr Zeit für Entspannung. Auch sollte das totale Familienzusammensein in der Weihnachtszeit keinesfalls erzwungen und Einzelnen Freiraum zum Beispiel für einen Spaziergang oder Kinobesuch zugestanden werden.