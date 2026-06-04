Untersuchung enthüllt: Ötzis Mikrobiom lebt auch heute noch

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rätsel um die Gletschermumie Untersuchung enthüllt: Ötzis Mikrobiom lebt auch heute noch

SDA

4.6.2026 - 23:15

Ein Wissenschaftler untersucht im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen, Italien, die Mumie des Steinzeitmannes «Ötzi».
Ein Wissenschaftler untersucht im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen, Italien, die Mumie des Steinzeitmannes «Ötzi».
Archivbild: Keystone/Südtiroler Archäologiemuseum/Augustin Ochsenreiter

Forschende haben Hinweise entdeckt, dass bestimmte Mikroorganismen auf und in der berühmten Gletschermumie «Ötzi» selbst unter eisigen Bedingungen nicht vollständig zur Ruhe gekommen sind.

Keystone-SDA

04.06.2026, 23:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehr als 5300 Jahre nach seinem Tod verändert sich das mikrobielle Ökosystem der Gletschermumie «Ötzi» offenbar noch immer.
  • Forschende fanden Hinweise darauf, dass bestimmte Mikroorganismen trotz der Lagerung bei minus sechs Grad Celsius weiterhin aktiv sein könnten.
  • Die Erkenntnisse liefern neue Einblicke in das bronzezeitliche Mikrobiom und könnten helfen, die berühmte Mumie besser zu erhalten.
Mehr anzeigen

In und auf dem Körper der Gletschermumie «Ötzi» findet man auch rund 5300 Jahre nach seinem Tod noch allerlei Überraschungen. Ein Team des Forschungsinstituts Eurac Research in Bozen (I) hat nun an extreme Kälte angepasste Hefepilzarten nachgewiesen. Teils dürften sie – sogar trotz Aufbewahrung bei tiefen Temperaturen – ein wenig aktiv sein, berichten die Forschenden im Fachmagazin «Microbiome». Die Analyse zeige, wie wichtig die richtige Lagerung sei.

Die Untersuchung offenbart, dass das besondere «Ökosystem», das Ötzis Körper bietet, weiter dynamische Veränderungen durchmacht. So können noch heute Mikroorganismen und deren Erbgutreste nachgewiesen werden, die einst das Mikrobiom des Mannes – also die Summe der zu Lebzeiten in und am Körper präsenten Kleinstlebewesen – bildeten.

Ein schmelzendes Eisfeld im Berner Oberland hat im Jahr 2005 einmalige vor- und frühgeschichtliche Funde ab dem dritten Jahrtausend vor Christus freigegeben. Sie belegen einen bis dahin unbekannten Passübergang zwischen den Kantonen Bern und Wallis.
Ein schmelzendes Eisfeld im Berner Oberland hat im Jahr 2005 einmalige vor- und frühgeschichtliche Funde ab dem dritten Jahrtausend vor Christus freigegeben. Sie belegen einen bis dahin unbekannten Passübergang zwischen den Kantonen Bern und Wallis.
Archivbild: Keystone/Archäologischer Dienst Kanton Bern

Dazu kommen Mini-Lebewesen, die aus dem Gletscherumfeld an der Grenze Österreichs zu Italien stammen, aus dem der Körper im Jahr 1991 gehoben wurde. Letztlich hat auch noch die Zeit der Lagerung und Konservierung der Mumie in den vergangenen 35 Jahren ihre Spuren hinterlassen, schreibt das Team um den Studienerstautor Mohamed Sarhan und Frank Maixner, dem Direktor des Eurac-Institut für Mumienstudien.

Mikroorganismen bleiben scheinbar aktiv

Alles in allem lasse die Studie daran zweifeln, dass das Lagern der Mumie bei minus sechs Grad Celsius das mikrobielle Leben tatsächlich mehr oder weniger vollständig zum Erliegen bringt. Tatsächlich entdeckten die Forschenden Hefepilzstämme, bei denen sie Anzeichen für Vermehrungsaktivität fanden, die noch nicht allzu lange zurückliegen dürfte. Denn neben stark mitgenommener, alter DNA gab es auch Erbgut, das nicht allzu alt sein konnte, heisst es.

Die über 5000 Jahre alte Gletschermumie «Ötzi» ist dauerhaft im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt. Eine spezielle Kühlzelle ermöglicht es, den «Mann aus dem Eis» das ganze Jahr über zu besichtigen.
Die über 5000 Jahre alte Gletschermumie «Ötzi» ist dauerhaft im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt. Eine spezielle Kühlzelle ermöglicht es, den «Mann aus dem Eis» das ganze Jahr über zu besichtigen.
Archivbild: Keystone/Augustin Ochsenreiter

Für ihre Untersuchung nahmen die Wissenschaftler*innen Proben von der Oberfläche und im Inneren der Mumie, wie etwa auch aus dem Magen und Darm, um darin nach Bakterien und Pilzen zu suchen. Zusätzlich verglichen sie das darin enthaltene Erbgut mit jenem in Proben vom Gletscher und dem Boden, die im Jahr 1991 entnommen wurden.

Hefepilze als Ötzis «Reisebegleiter»

Aufgrund des vielfach deutlich geschädigten Erbguts dürfte es sich bei den meisten gefundenen Bakterien- und Pilzüberbleibseln um Relikte einer sehr alten mikrobiellen Gemeinschaft handeln. Es wurden aber eben auch Spuren von Kleinstlebewesen gefunden, die durch menschliche Aktivität dorthin gelangt sein dürften.

So zeigte sich etwa, dass auf Ötzis Haut Spuren von Mikroorganismen nachweisbar waren, die auch auf den Abbau von Bestandteilen von zur Desinfektion und Konservierung des Körpers eingesetzten Mitteln spezialisiert sind. Hier gebe es zwar Hinweise, dass diese möglicherweise biologisch aktiv sind, Schäden auf der mumifizierten Haut haben sie aber offenbar nicht hinterlassen.

Forscherinnen lüften Geheimnis. «Schreiende Mumie» zeigt wohl den letzten Todeskampf

Forscherinnen lüften Geheimnis«Schreiende Mumie» zeigt wohl den letzten Todeskampf

Das Faktum, dass sich die Anteile der verschiedenen Mikroorganismen in von der Haut genommenen Proben aus dem Jahr 2010 und 2019 verschoben haben, lässt die Forschenden davon ausgehen, dass die kälteangepasstesten unter ihnen auf niedrigem Niveau aktiv sind. «Diese Hefepilze haben Ötzi auf seiner langen Reise durch die Jahrtausende begleitet», wird Maixner zitiert.

Blick in Bronzezeit-Mikrobiom

Das gilt auch für die Lebewesenüberbleibsel im Verdauungstrakt der Mumie: Die grosse gefundene Bandbreite lasse darauf schliessen, dass es sich hier um eine «gut geschützte Umgebung handelt, die die alte Mikrobensignatur auch nach fünf Jahrtausenden bewahrt», heisst es in der Publikation.

In Ötzis Überresten können Forschende also seltene Erkenntnisse über das bronzezeitliche Mikrobiom gewinnen. Insgesamt zeige die umfassende Untersuchung, dass man sich vor allem auf der Mumienoberfläche hinsichtlich der Mikrobenaktivität mehr tut, als zuvor vermutet. Um den Leichnam zu erhalten, müsse man dies gut im Blick behalten, so die Studienautorinnen und -autoren.

Streit um Nofretete – Museum eröffnet – und jetzt will Ägypten seine Königin endlich zurück

Streit um Nofretete – Museum eröffnet – und jetzt will Ägypten seine Königin endlich zurück

Mit der Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Gizeh zeigt Ägypten seine grössten Schätze. Doch ausgerechnet die berühmteste Königin des Landes fehlt: Nofretete. Seit über 100 Jahren steht sie in Berlin. Jetzt wird der Ruf nach ihrer Rückkehr lauter.

13.11.2025

Mehr zum Thema 

Archäologie im Schatten des Weltkriegs. «Silberpharao» Psusennes – der Jahrhundertfund, den niemand mitbekam

Archäologie im Schatten des Weltkriegs«Silberpharao» Psusennes – der Jahrhundertfund, den niemand mitbekam

Das Geheimnis im Nemisee (Teil 1). Weltsensation im Vulkansee: Als Diktator Mussolini die Archäologen verblüffte

Das Geheimnis im Nemisee (Teil 1)Weltsensation im Vulkansee: Als Diktator Mussolini die Archäologen verblüffte

Das Geheimnis im Nemisee (Teil 2). Zerstörten Hitlers Soldaten die Luxusschiffe des römischen Kaisers Caligula?

Das Geheimnis im Nemisee (Teil 2)Zerstörten Hitlers Soldaten die Luxusschiffe des römischen Kaisers Caligula?

Meistgelesen

Die Republikaner verlieren die Angst vor Trump – und das ist ein Problem
Nicht nur Jositsch: Drei frühere SP-Dramen, die Zürich erschütterten
Untersuchung enthüllt: Ötzis Mikrobiom lebt auch heute noch
Visum genehmigt: Breel Embolo darf in die USA einreisen
Vermisster Bergführer überlebt fast eine Woche am Everest