Marine Hitzewellen Unsere Ozeane heizen sich immer weiter auf

dpa

30.9.2025 - 22:41

Die Oberflächentemperaturen der Ozeane haben neue Höchstwerte erreicht.
Die Oberflächentemperaturen der Ozeane haben neue Höchstwerte erreicht.
Ryan Tabata/University of Hawaii at Manoa/dpa

Die Meeresoberflächentemperaturen erreichten im vergangenen Jahr einen Höchstwert. Besonders stark macht sich die anhaltende Erwärmung in der Ostsee bemerkbar. Forscher schlagen Alarm.

,

DPA, Redaktion blue News

30.09.2025, 22:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Erwärmung der Ozeane hat sich weiter beschleunigt.
  • Laut dem «Ocean State Report» des Copernicus Marine Service haben die globalen Meeresoberflächentemperaturen mit 21 Grad Celsius einen Rekordwert erreicht.
  • Besonders extrem ist der Anstieg in der Ostsee. Das Binnenmeer erwärmt sich rund dreimal so schnell wie die Ozeane im globalen Mittel.
  • Die Erwärmung der Ozeane trägt zu einer stärkeren Verdunstung und damit zu extremeren Niederschlägen und Überschwemmungen an Land bei.
Mehr anzeigen

Die Erwärmung der Meere beschleunigt sich. Das geht aus dem neunten «Ocean State Report» des Copernicus Marine Service hervor. Mit 21 Grad Celsius erreichten die globalen Meeresoberflächentemperaturen demnach im Frühjahr 2024 abermals einen Rekordwert.

Berücksichtigt wurden dafür den Angaben zufolge Daten seit 1982. Selbst scheinbar kleine Veränderungen der Meeresoberflächentemperatur könnten enorme Auswirkungen auf wichtige Komponenten des Erdsystems haben, hiess es.

Marine Hitzewellen

In den Jahren 2023 und 2024 gab es dem Bericht zufolge besonders intensive und anhaltende marine Hitzewellen, die einen Grossteil der Ozeane betrafen. Teile des Atlantiks seien 2023 an über 300 Tagen von einer Hitzewelle betroffen gewesen.

«Seit den 1960er Jahren hat sich die Erwärmung der Ozeane beschleunigt, was darauf hindeutet, dass das System der Erde aufgrund des Klimawandels in einem gefährlichen Ungleichgewicht ist», hiess es vom Copernicus Marine Service. In der Ostsee sei ein deutlicher 30-Jahres-Trend zu beobachten, das Binnenmeer erhitze sich mehr als dreimal so schnell wie die Meere im globalen Mittel. Bei der Nordsee sei die Erwärmungsrate doppelt so hoch wie im Durchschnitt. 

Die Ostsee erhitzt sich fast dreimal so schnell im Vergleich zum globalen Durchschnitt. 
Die Ostsee erhitzt sich fast dreimal so schnell im Vergleich zum globalen Durchschnitt. 
dpa (Symbolbild)

Heisser Sommer für die Ostsee

Nach Angaben des deutschen Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) von Anfang September lag die Temperatur in der südwestlichen Ostsee, in den drei Sommermonaten dieses Jahres um bis zu 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel von 1997 bis 2021. 

«Wir leben auf einem Ozeanplaneten, und was mit unseren Meeren geschieht, wirkt sich bereits auf uns an Land aus», sagte Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum «Ocean State Report».

Hüttenwartin über den Klimawandel. «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel«Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Die Erwärmung der Ozeane trage zu einer stärkeren Verdunstung und damit zu extremeren Niederschlägen und Überschwemmungen an Land bei. Der Anstieg des Meeresspiegels verursache zunehmend Probleme mit Überschwemmungen an den Küsten.

Der Copernicus Marine Service ist einer der sechs Dienste des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Union. Er führt Ozeananalysen und Vorhersagen durch und wird von der Europäischen Kommission finanziert.

«Sterbender Gletscher» in der Schweiz

«Sterbender Gletscher» in der Schweiz

STORY: Im schweizerischen Obergoms zieht sich der Griesgletscher an der Grenze zu Italien in einem alarmierenden Tempo zurück. Der Klimawandel beschleunigt die extreme Eisschmelze und laut Fachleuten hat der Eisverlust allein innerhalb der vergangenen 12 Monate sechs Meter betragen. Matthias Huss, Direktor des Gletschermonitorings Schweiz (GLAMOS): «Dies hier ist ein sterbender Gletscher. Er hat keinen hochgelegenen Bereich, in dem er noch Schnee ansammeln kann. Hier, wo wir stehen, wird es in vielleicht fünf Jahren kein Eis mehr geben. In den höheren Regionen, dem Plateau auf fast 3.000 Metern, wird es etwas länger dauern, vielleicht 40-50 Jahre. Aber dieser Gletscher wird auf jeden Fall verschwinden.» Laut den Forschern sind zwischen 2016 und 2022 in der Schweiz rund 100 Gletscher geschmolzen. Seit den 90er Jahren hat der Eisverlust in fast allen Regionen der Welt zugenommen und sich nach dem Jahr 2000 sogar noch beschleunigt. Laut einem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie hat sich dabei vor allem auch die stärkere Sommerschmelze bemerkbar gemacht. 

22.09.2025

Neue ETH-Analyse. Klimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Neue ETH-AnalyseKlimawandel hat Blattener Bergsturz laut Forschern «wohl beeinflusst»

Schweizer Studie bestätigt. Klimawandel ist massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

Schweizer Studie bestätigtKlimawandel ist massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich

Extremwetter durch Klimawandel. Superzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

Extremwetter durch KlimawandelSuperzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

