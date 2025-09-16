  1. Privatkunden
Schutzschicht erholt sich Das Ozonloch ist so klein wie lange nicht mehr

dpa

16.9.2025 - 23:13

Kühlmittel in alten Kühlschränken waren unter anderem für das Ozonloch verantwortlich 
Marcel Kusch/dpa (Archivbild) 
Marcel Kusch/dpa (Archivbild)

Weniger FCKW, weniger Risiko: Warum die Ozonschicht sich erholt und wann wir weltweit wieder auf dem Stand der 1980er Jahre sein könnten.

,

DPA, Redaktion blue News

16.09.2025, 23:13

16.09.2025, 23:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ozonschicht ist weiter auf Erholungskurs. Im vergangenen Jahr war es laut WMO kleiner als in den Jahren 2020 bis 2023.
  • Zudem lag es auch unter dem durchschnittlichen Wert der Jahre 1990 bis 2020.
  • Entscheidend für die Erholung war laut WMO die Verringerung von menschengemachten ozonschädigenden Substanzen in den vergangenen Jahrzehnten.
  • Entsprechende Substanzen wurden zuvor etwa in Kühlgeräten, Klimaanlagen, Feuerlöschschaum und Haarspray verwendet.
  • Eine dünne Ozonschicht bedeutet, dass mehr schädliche UV-Strahlung der Sonne auf die Erde gelangt.
Mehr anzeigen

Die schützende Ozonschicht um den Erdball erholt sich weiter. Das Ozonloch war 2024 kleiner als in den Jahren 2020 bis 2023, berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf zum Weltozontag (16. September). Es lag auch unter dem durchschnittlichen Wert der Jahre 1990 bis 2020, wie aus dem neuesten Ozon-Bulletin der WMO hervorgeht.

Dazu beigetragen hätten zum einen natürliche atmosphärische Phänomene, die zu jährlichen Fluktuationen führen, so die WMO. Entscheidend sei aber die Verringerung der menschengemachten ozonschädigenden Substanzen in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. Sie wurden zuvor etwa in Kühlgeräten, Klimaanlagen, Feuerlöschschaum und Haarspray verwendet.

Nach der Rekorddürre 2024. Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

40 Jahre Vertrag zum Schutz der Ozonschicht

Vor 40 Jahren ist das UN-Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht in Kraft getreten. Zwei Jahre später, 1987, wurde das Montrealer Protokoll beschlossen. Durch seine Bestimmungen wurden nach WMO-Angaben bis heute mehr als 99 Prozent der kontrollierten, ozonschädigenden Stoffe wie Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) aus dem Verkehr gezogen. 

«Infolgedessen wird sich die Ozonschicht bis Mitte dieses Jahrhunderts voraussichtlich wieder auf das Niveau der 1980er Jahre erholen», berichtete die WMO. Nach einer Analyse aus dem Jahr 2022 dürfte die vollständige Erholung über der Arktis 2045 erreicht sein, über der Antarktis im Jahr 2066.

Wenig Ozon ist Risiko für Menschen und Pflanzen

Eine dünne Ozonschicht bedeutet, dass mehr schädliche UV-Strahlung der Sonne auf die Erde gelangt. Das kann bei Menschen Hautschäden oder Hautkrebs auslösen, ebenso wie Grauen Star. Pflanzen werden ebenfalls geschädigt.

Spektakuläres Wetterphänomen in China: Diese Riesenwolke taucht eine ganze Stadt in ein düsteres Grau

Spektakuläres Wetterphänomen in China: Diese Riesenwolke taucht eine ganze Stadt in ein düsteres Grau

Am Mittwoch rollte eine Riesenwolke über die chinesische Stadt Liuzhou. Die Shelf Cloud ist ein Wetterphänomen, das besonders im Sommer vorkommt. Wie es zustande kommen kann, erfährst du im Video.

24.07.2025

Mehr zum Thema

Drastische Veränderungen bis 2050. Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien

Drastische Veränderungen bis 2050Klimabericht zeichnet düstere Zukunft für Australien

Plötzlich fehlt ein zentraler Bestandteil. Forscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen

Plötzlich fehlt ein zentraler BestandteilForscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen

Einfache Erklärung. Das Rekord-Ozonloch über der Arktis ist verschwunden

Einfache ErklärungDas Rekord-Ozonloch über der Arktis ist verschwunden

