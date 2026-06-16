Patientin im Spätstadium erlangt durch Magic Mushrooms Erinnerung zurück

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hoffnung gegen Alzheimer? Patientin im Spätstadium erlangt durch Magic Mushrooms Erinnerung zurück

Oliver Kohlmaier

16.6.2026

Die Einnahme hoher Dosen an Psilocybin kann Demenz-Symptome vorübergehend stark lindern, legt eine Fallstudie nahe. 
Die Einnahme hoher Dosen an Psilocybin kann Demenz-Symptome vorübergehend stark lindern, legt eine Fallstudie nahe. 
IMAGO/Cover-Images (Symbolbild)

Die Patientin im Spätstadium kann plötzlich selbstständig gehen und erzählt aus ihrem Leben: Auch wenn es sich um einen Einzelfall handelt, weckt eine Fallstudie mit Psilocybin Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer.

Redaktion blue News

16.06.2026, 23:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Fallstudie berichtet von der massiven Verbesserung von Symptomen bei einer Frau mit fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung.
  • Zuvor wurde ihr eine hohe Dosis Psilocybin verabreicht, dem Wirkstoff von Magic Mushrooms.
  • Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Psilocybin zumindest vorübergehend zu einer Linderung führen könnte.
Mehr anzeigen

Besserung durch Magic Mushrooms? Eine Fallstudie schlägt derzeit hohe Wellen in der Demenz-Forschung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Einnahme von Psilocybin zumindest bei manchen Menschen vorübergehend zu einer Linderung der Symptome führen könnte.

Psilocybin ist eine natürlich vorkommende chemische Verbindung, die in mehr als 200 Pilzarten vorkommt, die gemeinhin als Magic Mushrooms bezeichnet werden. Der Verzehr kann verschiedene Wirkungen haben und von Euphorie bis hin zu Halluzinationen reichen.

In der Studie berichten die Forscher*innen nun von einer über 80 Jahre alten Frau mit fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit, bei der sich die Symptome nach der Einnahme einer hohen Dosis Psilocybin deutlich verbesserten. Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz.

Die Frau litt bereits seit Jahren unter schweren kognitiven Beeinträchtigungen, chronischer Inkontinenz, eingeschränkter Mobilität, sehr eingeschränkter Sprach- und Kommunikationsfähigkeit sowie Schluckbeschwerden. Sie war rund um die Uhr auf Pflegekräfte angewiesen. Mit Zustimmung ihrer Angehörigen nahm die Frau schliesslich an einer Psilocybin-Studie in Brasilien teil.

Ärztin warnt in offenem Brief. Ein wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen

Ärztin warnt in offenem BriefEin wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen

Patientien erzählt mehrere Stunden aus ihrem Leben

Was die Forscher nun in der Fachzeitschrift Frontiers of Neuroscience berichten, lässt aufhorchen. Nach der Einnahme von 5 Gramm Psilocybin begann die Frau zunächst, stark zu schwitzen und fiel anschliessend in einen «langanhaltenden, schlafähnlichen Zustand».

Rund 19 Stunden später begann die Frau «spontan ein mehrstündiges autobiografisches Gespräch». Darüber hinaus habe sie in den folgenden Tagen und Wochen ihre Harnkontinenz wiedererlangt und selbstständig gehen können. Zudem habe sie aufmerksamer gewirkt, Familienangehörige wiedererkannt und sich selbst ankleiden können.

Unter der Alzheimer-Krankheit leiden Betroffene und deren Angehörige massiv.
Unter der Alzheimer-Krankheit leiden Betroffene und deren Angehörige massiv.
Daniel Naupold/dpa

Ermutigt von den guten Ergebnissen verabreichten die Ärzt*innen einen Monat später eine zweite Dosis Psilocybin, diesmal nur drei Gramm. Die Forscher berichteten von noch ausgeprägteren Sprachfähigkeiten, ausserdem war die Frau beweglicher und ausdrucksstärker.

Die Wissenschaftler*innen weisen zwar ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Fall nur um eine anekdotische Beobachtung handelt, er nicht auf andere Patient*innen übertragen werden könne. Dennoch deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass Psilocybin-haltige Pilze die Gehirnfunktion bei Menschen mit Demenz im Spätstadium vorübergehend reaktivieren könnten. Weitere Untersuchungen seien jedoch erforderlich.

Mehr Risiken als Nutzen. Neue Studie dämpft Hoffnung bei Alzheimer-Medikamenten

Mehr Risiken als NutzenNeue Studie dämpft Hoffnung bei Alzheimer-Medikamenten

«Der Fall ist bemerkenswert»

Trotz jahrzehntelanger intensiver Forschung sind die Behandlungsmöglichkeiten für die Alzheimer-Krankheit noch immer enttäuschend. Die erfolgreichsten Massnahmen können bislang lediglich die Symptome lindern und das Fortschreiten der Krankheit leicht verlangsamen. Auch deshalb konzentrierten sich manche Forscher*innen zuletzt verstärkt auf Psilocybin, das auch für die Behandlung von Depressionen untersucht wird.

«Der Fall ist bemerkenswert, da die Patientin offenbar an einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung litt, die bereits seit Jahren zu schweren Beeinträchtigungen geführt hatte, und dann vorübergehende Verbesserungen zeigte» sagt Dustin Hines von der University of Nevada gegenüber «Medical News Today». Dies sei aussergewöhnlich.

Doch auch er schränkt ein: «Das Schlüsselwort lautet ‹vorübergehend›. Es handelt sich hierbei um einen Einzelfallbericht, nicht um einen Beweis dafür, dass sich Alzheimer rückgängig machen lässt.»

Mehr zum Thema

Projekt in Oregon. Wie «Magic Mushrooms» gegen psychische Krankheiten helfen

Projekt in OregonWie «Magic Mushrooms» gegen psychische Krankheiten helfen

Erkrankung unter 65 Jahren. Diese 15 Faktoren können eine frühe Demenz begünstigen

Erkrankung unter 65 JahrenDiese 15 Faktoren können eine frühe Demenz begünstigen

Psychologie. LSD wirkt laut Schweizer Studie durch Entspannung gegen Depression

PsychologieLSD wirkt laut Schweizer Studie durch Entspannung gegen Depression

Meistgelesen

Patientin im Spätstadium erlangt durch Magic Mushrooms Erinnerung zurück
Macron lädt Trump zum Dinner ins Schloss Versailles: «Das ist kein Blattgold, das ist das Original»
Shaqiri: «Es könnte sein, dass ich den FCB in dieser Transferphase noch verlasse»
Schlagerstar Beatrice Egli hat einen neuen Job
Angeklagte will nicht gewusst haben, dass ihre Schwester keine Ärztin ist