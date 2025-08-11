Die Perseiden dürften dieses Jahr wegen des hellen Mondlichtes etwas schlechter sichtbar sein als im vergangenen Jahr. (Archivbild) Keystone

Hochsommer ist Sternschnuppenzeit: Der Meteorregen der Perseiden erreicht in der Nacht auf Dienstag sein Maximum. Der helle Mond stört in diesem Jahr allerdings den Blick auf die Sternschnuppen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Perseiden erreichen am Dienstag ihren Höhepunkt, allerdings wird das zu 83 % beleuchtete Mondlicht viele der schwächeren Sternschnuppen überstrahlen.

Für die Beobachtung empfiehlt sich ein dunkler Ort fernab von Stadtlichtern sowie freie Rundumsicht, während Ferngläser und Teleskope eher hinderlich sind.

In den frühen Morgenstunden lassen sich zusätzlich Jupiter und Venus am Himmel beobachten, die sich am Dienstag besonders nahekommen. Mehr anzeigen

Seit jeher markieren die Augustmeteore für Sternschnuppenfans einen festen Termin im astronomischen Jahreskalender: Die Perseiden sind der einzige grosse Meteorstrom im Sommer und einer der ergiebigsten überhaupt. Bis zu 60 Meteore pro Stunde lassen sich zum Höhepunkt des Perseidenschauers wahrnehmen.

Wann sind die Perseiden am Himmel?

Bereits Mitte bis Ende Juli tauchten die ersten Perseiden am Himmel auf. 2025 erreicht das Maximum der Perseiden die Erde am Abend des 12. August. Die Bedingungen für die Beobachtung sind in der Regel in der zweiten Nachthälfe am besten – wenn das Wetter und der Mond mitspielen.

Wie wird das Wetter?

Am vergangenen Samstag war Vollmond. An diesem Dienstag, dem Höhepunkt des Perseidenschwarms, geht der Mond bereits gegen 22.00 Uhr auf. Die der Erde zugewandte Seite des Mondes ist dabei zu 83 Prozent beleuchtet, sodass er den Himmel merklich aufhellt.

Damit überstrahlt das Mondlicht den Experten zufolge nachts grösstenteils viele der schwächeren Sternschnuppen des Perseidenstroms, für deren Beobachtung ein dunkler Himmel nötig wäre. Es bleiben die helleren Leuchtspuren, der Eindruck eines Sternschnuppenregens wird sich aber in diesem Jahr den Astronomen zufolge wohl nicht einstellen.

Wie sehe ich die Perseiden-Sternschnuppen am besten? Eine besondere Ausrüstung brauchen Himmelsgucker für die Beobachtung der Perseiden nicht – ein Liegestuhl oder eine Isomatte und eine gute Rundumsicht reichen aus.

Ferngläser oder gar Teleskope sind beim Aufspüren der in Sekundenschnelle verglühenden Meteore sogar hinderlich, denn das Blickfeld solcher Instrumente ist für die flinken Himmelskreuzer viel zu klein.

Die besten Beobachtungsmöglichkeiten bietet ein Platz fernab der von Kunstlicht durchfluteten Städte. Also am besten ab in die Berge oder eine abgelegene Wiese aufsuchen.

Wer den Meteorstrom fotografieren will, sollte ein Weitwinkelobjektiv verwenden, die Kamera auf ein Stativ montieren und eine Langzeitbelichtung wählen.

Übrigens: Einzelne Gemeinden haben zur besseren Sichtbarkeit der Sternschnuppen beschlossen, in der Nacht auf Dienstag ihre öffentliche Beleuchtung abzustellen – insbesondere im Kanton Waadt. So bleiben beispielsweise in Lausanne gewisse Parks und Denkmäler vorübergehend im Dunkeln. Mehr anzeigen

Was sind die Perseiden?

Ihren Namen haben die Sommersternschnuppen vom Sternbild Perseus. Dort liegt der scheinbare Ausgangspunkt der Perseidenmeteore, der sogenannte Radiant.

Die Sternschnuppen stammen aus der unmittelbaren Erdumgebung: Im August taucht die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne in eine Wolke aus Trümmerteilchen. Diese kommen vom Kometen namens «109P/Swift-Tuttle». Die Staubteilchen treffen mit einer Geschwindigkeit rund 60 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre.

In einer Höhe von 80 bis hundert Kilometern erzeugen die kleinen Staubteilchen dann die Lichterscheinungen, die Sternschnuppen genannt werden. «Jede einzelne Sternschnuppe ist in Wirklichkeit ein Staubteilchen, das in dem Falle mit relativ grossen Geschwindigkeiten auf die Erde trifft», erläuterte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg. «Wir reden über so was wie 30, 35 Kilometer pro Sekunde.»

Wenn ein Staubteilchen auf die Erdatmosphäre trifft, erzeuge es mit den Luftmolekülen Reibung, sagte die Physikerin. Grob kann das so erklärt werden: Die Luft entlang dieses kleinen Schlauches, durch das das Staubteilchen flitzt, werde aufgeheizt und fange an zu leuchten. «Das ist das, was wir als Sternschnuppe sehen.»

Die Bedingungen für die Beobachtung sind in der Regel in der zweiten Nachthälfe am besten. Keystone-SDA

Der Komet selbst kommt nur alle 133 Jahre auf seiner Umlaufbahn wieder in unsere Region. Der Name Perseiden gehe auf den Eindruck zurück, dass die Sternschnuppen aus dem Sternbild Perseus fallen, erläutert Liefke. Perseus ist ein mythologischer Held aus der griechischen Antike.

Im Volksmund heissen die Augustmeteore übrigens Laurentiustränen. Der Name erinnert an den Heiligen Laurentius, der am 10. August des Jahres 258 unter der Herrschaft des römischen Kaisers Valerian den Märtyrertod starb. Seither regnete es gemäss der Legende an diesem Tag stets feurige Tränen.

Bonus am Nachthimmel

Wer in den Nächten um das Maximum herum in den Morgenstunden den Himmel beobachtet, bekommt als Bonus Jupiter und Venus zu sehen. Die Planeten gehen gegen 03.30 Uhr auf und stehen eine Stunde später höher über dem Horizont. Am Dienstag nähern sich Jupiter und Venus den Experten zufolge auf weniger als zwei Vollmonddurchmesser an. In den vergangenen Tage war bereits mit blossem Auge zu sehen, wie sich die hellere Venus von rechts dem Jupiter näherte, bevor sie sich ab Mittwoch nach unten links wieder entfernt.

