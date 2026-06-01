Screening nur noch für Risikogruppen oder seltener? Das derzeitige Programm soll auf den Prüfstand. Eva Manhart/APA/dpa

Eine neue Kombination aus Immuntherapie und personalisiertem mRNA-Impfstoff könnte die Behandlung von schwarzem Hautkrebs entscheidend verbessern. In einer Studie sank das Rückfallrisiko bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom nach fünf Jahren um fast die Hälfte. Noch läuft jedoch die entscheidende Zulassungsstudie.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Kombinationstherapie senkte das Rückfallrisiko bei Melanom-Patienten in einer Studie um 49 Prozent.

Die Behandlung verbindet die Immuntherapie Pembrolizumab mit einem individuell hergestellten mRNA-Impfstoff.

Ob die Therapie zugelassen wird, hängt von den Ergebnissen einer laufenden Phase-III-Studie ab. Mehr anzeigen

Eine Kombinationstherapie kann Rückfälle bei «Schwarzem Hautkrebs» offenbar zu rund der Hälfte verhindern. Das sind die Fünf-Jahres-Ergebnisse einer Studie, die am Montag beim Kongress der amerikanischen Onkologengesellschaft (ASCO) in Chicago vorgestellt worden sind.

Die Studie ist noch nicht die Basis für eine Zulassung der Behandlungsstrategie durch die Arzneimittelbehörden. Eine gross angelegte klinische Untersuchung auf Wirksamkeit und Verträglichkeit der Phase III läuft aber bereits.

Die neue Behandlungsstrategie kombiniert zwei Ansätze. Zum einen erhielten die Patientinnen und Patienten das Medikament Pembrolizumab. Es handelt sich um einen sogenannten Checkpoint-Inhibitor, der die körpereigene Abwehr gegen die Tumorzellen reaktiviert. Zum anderen wurde für jeden Teilnehmenden ein individueller mRNA-Impfstoff namens Intismeran hergestellt. Dieser enthält die Bauanleitung für bis zu 34 charakteristische Merkmale des jeweiligen Tumors und soll eine gezielte Immunantwort auslösen.

Deutlich weniger Rückfälle nach fünf Jahren

Die Studie umfasste 157 Patienten mit einem fortgeschrittenen Melanom – umgangssprachlich schwarzer Hautkrebs -, deren Tumoren zuvor operativ entfernt worden waren. 107 von ihnen erhielten die Kombinationstherapie, während 50 Probanden nur mit Pembrolizumab behandelt wurden. Nach einer mittleren Beobachtungszeit von fünf Jahren lag das Risiko für einen Rückfall in der Kombinationsgruppe um 49 Prozent tiefer.

Die rückfallfreie Überlebensrate betrug 68,8 Prozent gegenüber 49,1 Prozent in der Vergleichsgruppe. Ein Trend zu einem besseren Gesamtüberleben war ebenfalls sichtbar, jedoch aufgrund der kleinen Fallzahlen statistisch nicht signifikant.

Noch in diesem Jahr könnten die ersten Ergebnisse aus der bereits laufenden grossen Wirksamkeitsstudie (Phase III) mit für eine etwaige Zulassung der neuen Therapie durch die Arzneimittelbehörden relevanten Informationen vorliegen. Es wäre der erste Zulassungsantrag für einen derartigen Krebsimpfstoff.

Verbesserung der Immuntherapie

Das Prinzip mit diesem oder ähnlichen Biotech-Medikamenten zur Immun-Checkpoint-Blockade hat in den vergangenen Jahren die Therapie vieler Tumorerkrankungen revolutioniert. Am Anfang stand hier die fortgeschrittene Melanomerkrankung. Der Schwarze Hautkrebs gilt seit Jahrzehnten als potenziell immunologisch angreifbar, weil er sehr viele «neue» Antigene aufweist und die Haut ein besonders immunologisch wirksames Organ ist.

Allerdings wäre der Aufwand für eine solche Melanom-Kombinationstherapie enorm. Der Immuncheckpoint-Inhibitor Pembrolizumab war im Jahr 2025 das weltweit umsatzstärkste Medikament mit rund 27,7 Milliarden Euro. Die nun zusätzlich erprobte Vakzine muss für jeden einzelnen Patienten produziert werden. Das ähnelt dem Vorgehen mit den sogenannten CAR-T-Zellen vor allem bei Blutkrebs. Die beteiligten Pharmaunternehmen rechtfertigen damit sehr hohe Preise.