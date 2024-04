Der Nobelpreisträger Peter Higgs ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Bild: Andy Rain/EPA/dpa

Der Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot. Der Gelehrte, der 1964 die Theorie der nach ihm benannten Higgs-Boson- Elementarteilchen aufstellte, sei nach kurzer Krankheit im Alter von 94 Jahren gestorben.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot.

Higgs hatte 1964 die Existenz der Higgs-Teilchen beschrieben.

2013 erhielt Higgs zusammen mit dem Belgier François Englert den Nobelpreis für Physik. Mehr anzeigen

Der Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot. Der Gelehrte, der 1964 die Theorie der nach ihm benannten Higgs-Boson-Elementarteilchen aufstellte, sei nach kurzer Krankheit im Alter von 94 Jahren gestorben, teilte die Universität Edinburgh am Dienstag mit. Der in Newcastle geborene Higgs sei ein bemerkenswerter Mensch und ein wahrhaft begnadeter Wissenschaftler gewesen, «dessen Vision und Vorstellungskraft unser Wissen über die Welt, die uns umgibt, bereichert hat», sagte der Vizekanzler der Universität, Peter Mathieson. «Seine Pionierarbeit hat Tausende von Wissenschaftlern motiviert, und sein Vermächtnis wird noch viele weitere Generationen inspirieren.»

Nobelpreis für Physik 2013

Higgs hatte 1964 die Existenz der Higgs-Teilchen beschrieben. Seine Theorie befasst sich mit der Frage, wie subatomare Teilchen, die die Bausteine der Materie sind, ihre Masse erhalten. Dieses theoretische Verständnis ist ein zentraler Bestandteil des sogenannten Standardmodells, das die Physik des Aufbaus der Welt beschreibt. Higgs' Theorie über das auch als Gottesteilchen bezeichnete Partikel half zu erklären, wie sich nach dem Urknall Materie gebildet hat.

Es sollte fast ein halbes Jahrhundert dauern, bis der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf 2012 die Existenz der Higgs-Teilchen bestätigen konnte. Dies gilt als einer der grössten wissenschaftlichen Durchbrüche in der Physik in den vergangenen Jahrzehnten. 2013 erhielt Higgs zusammen mit dem Belgier François Englert den Nobelpreis für Physik.

dpa