Rätselhafter Tiefseeschwamm «Deathball» fasziniert Forschende Bei einer Expedition in die Tiefsee haben Forschende mehr als 30 bislang unbekannte Arten entdeckt. Besonders spektakulär: der rätselhafte «Deathball» – ein Schwamm, der nicht filtert, sondern jagt. 05.11.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende des internationalen Projekts Ocean Census haben eine bisher unbekannte Schwammart entdeckt: den «Deathball», dessen Aufbau und Verhalten sie überrascht.

Die Expedition führte in die Tiefen des Indischen Ozeans, wo bislang kaum erforschte Lebensräume untersucht wurden.

Insgesamt wurden dabei über 30 neue Arten identifiziert – von filigranen Seefedern bis zu bizarren Würmern. Mehr anzeigen

Bei einer Expedition im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts Ocean Census haben Forschende im Indischen Ozean mehr als 30 bislang unbekannte Arten entdeckt. Darunter der spektakuläre «Deathball» – ein Schwamm, der sich ganz anders verhält, als man es von Schwämmen bisher kannte.

Expedition in die Dunkelzone der Erde

Die Mission ist Teil eines weltweiten Vorhabens, die unerforschten Lebensräume der Ozeane systematisch zu dokumentieren.

Mit ferngesteuerten Tauchrobotern, DNA-Analysen und Hochgeschwindigkeitskameras untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Leben in mehreren tausend Metern Tiefe, mit dem Ziel, die Artenvielfalt der Meere besser zu verstehen.

