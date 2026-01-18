RaumfahrtRaketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt
SDA
18.1.2026 - 03:21
Die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Raketensystem für «Artemis 2» auf den Startplatz gebracht. Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen in diesem Jahr wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.
Keystone-SDA
18.01.2026, 03:21
SDA
Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System – bestehend aus der Rakete «Space Launch System» und der «Orion»-Kapsel – aus der Werkshalle auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral herausgefahren und bei einer rund zwölfstündigen Aktion langsam die etwa sechs Kilometer bis zum Startplatz gebracht.
«Das ist der Beginn einer sehr langen Reise», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Mit der «Artemis 2»-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronautin und -Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.
Frühestmöglicher Starttermin für «Artemis 2» ist Anfang Februar. Für Ende Januar ist erstmal ein unbemannter Bodentest geplant. Bei dem sogenannten «Wet Dress Rehearsal» werden bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet.
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.
06.01.2026
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.
28.11.2025
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?
Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.
01.12.2023
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?