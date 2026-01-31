  1. Privatkunden
Paläontologie Raubsaurier erbeuteten junge Sauropoden

SDA

31.1.2026 - 04:43

Junge Sauropoden waren fleischfressenden Dinosauriern ausgeliefert. (Archivbild)
Junge Sauropoden waren fleischfressenden Dinosauriern ausgeliefert. (Archivbild)
Keystone

Einige pflanzenfressende Dinosaurier erreichten gigantische Grössen – sie anzugreifen war riskant. Der Nachwuchs dieser Sauropoden war dagegen für damalige Fleischfresser leichte Beute, wie ein internationales Forschungsteam aus der Analyse von Fossilien folgert.

Keystone-SDA

31.01.2026, 04:43

Das Team um Cassius Morrison vom University College London analysierte im US-Bundesstaat Colorado die sogenannte Dry Mesa Dinosaur Quarry. In dieser Formation sammelten sich vor 150 Millionen Jahren über den Zeitraum von etwa 10'000 Jahren erstaunlich viele Dinosaurier-Fossilien an – darunter mindestens sechs Sauropoden-Arten wie Diplodocus, Brachiosaurus und Apatosaurus – sowie auch Fleischfresser samt teilweise erhaltenem Mageninhalt.

Die pflanzenfressenden Sauropoden waren mit einer Länge von bis zu 30 Metern und einem Gewicht von Dutzenden Tonnen die grössten Tiere, die jemals über die Erde stampften.

«Ziemlich schreckliche Verletzungen»

Aus den Analysen leitet das Team im «New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin» Details zu Lebensweise und Nahrungsgewohnheiten ab. «Ausgewachsene Sauropoden wie Diplodocus und Brachiosaurus waren länger als ein Blauwal. Wenn sie gingen, bebte die Erde», sagt Erstautor Morrison. «Aber ihre Eier waren nur einen Fuss lang, und ihr Nachwuchs brauchte nach dem Schlüpfen viele Jahre zum Wachsen.»

Schon aufgrund ihrer Grösse hätten sich Sauropoden nicht um die Eier kümmern können, heisst es. Ihr Nachwuchs sei daher schutzlos gewesen – ähnlich wie frisch geschlüpfte Meeresschildkröten. Davon hätten Räuber wie der bis zehn Meter lange Allosaurus profitiert. «Manche Allosaurus-Fossilien weisen ziemlich schreckliche Verletzungen auf, etwa entstanden durch die Schwanzstacheln eines Stegosaurus», sagt Co-Autor William Hart von der Hofstra University im US-Bundesstaat New York. Im Vergleich dazu sei der Nachwuchs leichte Beute gewesen.

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

