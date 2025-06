Mediziner entsetzt: US-Gesundheitsminister entlässt Impf-Expertengremium

Mediziner sind entsetzt: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy löst das gesamte Impfgremium der US-Gesundheitsbehörde CDC auf. Er schreibt in einem am Montag erschienenen Meinungsbeitrag im «Wall Street Journal»: «Wir entlassen die 17 derzeitigen Mitglieder des Gremiums, von denen einige in letzter Minute von der Biden-Regierung ernannt wurden.»

10.06.2025