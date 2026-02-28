Galten als Ausgestorben: Riesenschildkröten kehren nach 150 Jahren auf Galapagosinsel zurück Über ein Jahrhundert lang waren sie verschwunden – nun streifen wieder Riesenschildkröten über die Insel Floreana. Das aufwendige Projekt der Wiederansiedelung gilt als Meilenstein für den Naturschutz auf den Galapagos-Inseln. 24.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wissenschaftler brachten 158 Riesenschildkröten auf die Insel Floreana in Ecuador zurück.

Die Tiere stammen aus einem Zuchtprogramm des Galapagos-Nationalparks.

Erstmals seit über 100 Jahren leben damit wieder Riesenschildkröten auf Floreana. Mehr anzeigen

Nach ihrer Ankunft auf der Insel legten die Wissenschaftler und ihre Helfer mit den 158 in Kisten auf dem Rücken transportierten Reptilien sieben Kilometer zurück.

Sie durchquerten «vulkanisches Gelände und schwer zugängliche Gebiete, um die Schildkröten zu ihrem Freilassungsort zu bringen und sicherzustellen, dass sie sich gut an die natürliche Umgebung anpassen», teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.

Die freigelassenen Schildkröten stammen aus einer Zuchtstation im Galapagos-Nationalpark, wo ein spezielles Programm für die Tiere entwickelt wurde. Die Schildkröten wurden auf der Insel Isabela gefunden, wiesen aber ein genetisches Profil auf, das dem der endemischen Art von Floreana sehr ähnlich ist, erklärte das Ministerium.

Einzigartige Fauna und Flora

Jedes Tier wurde einer längeren Quarantäne unterzogen und zur Identifizierung mit einem Mikrochip versehen, bevor es auf die Insel Floreana gebracht wurde.

Der Galapagos-Archipel liegt 1000 Kilometer vor der Küste Ecuadors und verfügt über eine weltweit einzigartige Fauna und Flora. Sein empfindliches Ökosystem gehört zum Weltkulturerbe der Menschheit und diente dem britischen Naturforscher Charles Darwin, der im 19. Jahrhundert seine Evolutionstheorie entwickelte, als Forschungsgebiet.

«Zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert beherbergt Floreana wieder Riesenschildkröten, eine Art, die als Ökosystem-Ingenieure eine strategische Rolle spielt: Sie verbreiten Samen, regulieren die Vegetation und fördern die Regeneration des natürlichen Lebensraums», schreibt das Ministerium.

