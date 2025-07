Das Medikament Lunsumio gilt als Hoffnungsträger für Patienten mit fortgeschrittenem Lymphknotenkrebs. KEYSTONE

Der Pharmakonzern Roche zieht ein Krebsmedikament zurück, da Preisverhandlungen mit dem Bundesamt für Gesundheit gescheitert sind. Onkologen befürchten negative Auswirkungen auf ihre Patient*innen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roche nimmt das Krebsmedikament Lunsumio vom Schweizer Markt, nachdem Preisverhandlungen mit dem BAG gescheitert sind – trotz seines Potenzials für Patient*innen mit fortgeschrittenem Lymphknotenkrebs.

Kritik kommt von Onkologen und der Krebsliga, weil Roche selbst Einzelfallvergütungen verweigert – ein in der Schweiz übliches Härtefall-System.

Das BAG bleibt offen für Gespräche, während Roche das Medikament derzeit nur noch in Härtefällen kostenlos über ein eigenes Zugangssystem abgibt. Mehr anzeigen

Der Pharmakonzern Roche hat beschlossen, das Krebsmedikament Lunsumio vom Markt zu nehmen, nachdem Preisverhandlungen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gescheitert sind. Das berichtet der «Tages-Anzeiger». Das Medikament gilt als Hoffnungsträger für Patienten mit fortgeschrittenem Lymphknotenkrebs.

Lunsumio wurde laut «Tages-Anzeiger» ursprünglich über ein «Early Access»-Verfahren eingeführt, das eine Vergütung trotz unvollständiger klinischer Daten ermöglichte. Roche hatte jedoch die geforderten Daten nicht geliefert und forderte dennoch einen höheren Preis. Das BAG lehnte dies ab, da es keine Ausnahmen machen wollte.

Onkologen wie Thilo Zander und Christoph Renner äussern sich gegenüber dem «Tages-Anzeiger» überrascht und besorgt über die Entscheidung. «Der Kampf ums Geld wird auf dem Rücken schwer kranker Menschen ausgetragen», sagt Zander.

Forderung nach mehr Transparenz

Renner weist darauf hin, dass Roche auch Einzelfallvergütungen ablehne – ein Novum in der Schweiz. Die Einzelfallvergütung ist ein bewährtes System in der Schweiz, das es Ärzten ermöglicht, bei der Krankenkasse Anträge für besondere Härtefälle zu stellen. Roche sagt, auch bei Einzelfallvergütungen seien die Erstattungsbedingungen für sie nicht akzeptabel.

Die Krebsliga Schweiz fordert mehr Transparenz bei den Preisverhandlungen. Roche argumentiert, dass die Entwicklungskosten für Medikamente hoch seien – im Schnitt 5,5 Milliarden Franken, wobei sich nur jeder zehnte Wirkstoff als wirksam erweise. Der medizinische Mehrwert sei bei Lunsumio in der Praxis erwiesen, und dies müsse bei der Erstattung berücksichtigt werden. In der Zwischenzeit bietet Roche das Medikament in Härtefällen über ein freiwilliges Zugangssystem kostenlos an.

