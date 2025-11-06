  1. Privatkunden
Google Maps für die Antike Die Römer bauten viel mehr Strassen als bislang gedacht

dpa

6.11.2025 - 22:31

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery
Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Vielbefahrene Strassen waren oft gepflastert, wie in der antiken Stadt Timgad in Algerien

Vielbefahrene Strassen waren oft gepflastert, wie in der antiken Stadt Timgad in Algerien

Bild: -/tiner-e, Artas Media, MINERVA/dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Die Karte zeigt das Ausmass des Strassennetzes im Römischen Reich

Die Karte zeigt das Ausmass des Strassennetzes im Römischen Reich

Bild: dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Die Illustration zeigt einen Kilometerstein auf einer Bergstrasse in Kilikien, Türkei

Die Illustration zeigt einen Kilometerstein auf einer Bergstrasse in Kilikien, Türkei

Bild: dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Fragment eines römischen Kilometersteins an der Via Nova in Jordanien.

Fragment eines römischen Kilometersteins an der Via Nova in Jordanien.

Bild: Adam Pažout/Itiner-e/dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery
Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Vielbefahrene Strassen waren oft gepflastert, wie in der antiken Stadt Timgad in Algerien

Vielbefahrene Strassen waren oft gepflastert, wie in der antiken Stadt Timgad in Algerien

Bild: -/tiner-e, Artas Media, MINERVA/dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Die Karte zeigt das Ausmass des Strassennetzes im Römischen Reich

Die Karte zeigt das Ausmass des Strassennetzes im Römischen Reich

Bild: dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Die Illustration zeigt einen Kilometerstein auf einer Bergstrasse in Kilikien, Türkei

Die Illustration zeigt einen Kilometerstein auf einer Bergstrasse in Kilikien, Türkei

Bild: dpa

Römisches Strassennetz war weit grösser als gedacht - Gallery. Fragment eines römischen Kilometersteins an der Via Nova in Jordanien.

Fragment eines römischen Kilometersteins an der Via Nova in Jordanien.

Bild: Adam Pažout/Itiner-e/dpa

Das römische Reich erstreckte sich über drei Kontinente. Dabei war das Strassennetz wesentlich grösser als bisher vermutet. Die Rekonstruktion gestaltete sich schwierig.

,

DPA, Redaktion blue News

06.11.2025, 22:31

06.11.2025, 22:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der römische Strassennetz war weitaus grösser als bisher angenommen.
  • Das zeigt eine internationale Studie im Fachmagazin «Scientific Data». Demnach war das Strassennetz rund 100'000 Kilometer länger als bislang vermutet.
  • Die Strassen verbanden ein Imperium, das sich über drei Kontinente erstreckte und in dem mehr als 55 Millionen Menschen lebten.
  • Das Forschungsteam präsentierte ausserdem eine online abrufbare, hochauflösende Karte, mit der sich sogar Routen berechnen lassen.
Mehr anzeigen

Alle Wege führen nach Rom – und es waren weit mehr als bisher angenommen. Eine Studie im Fachmagazin «Scientific Data» zeigt: Das Strassennetz des Römischen Reichs war rund 100'000 Kilometer länger als bislang vermutet. Auf dem Höhepunkt von Roms Macht, vor etwa 2'000 Jahren, verbanden diese Strassen ein Imperium, das sich über drei Kontinente erstreckte und in dem mehr als 55 Millionen Menschen lebten.

«Wir präsentieren den detailliertesten und grössten offenen digitalen Datensatz zu Strassen im gesamten Römischen Reich», schreibt das Team um Studienautor Tom Brughmans von der dänischen Universität Aarhus. Die Forschungsgruppe präsentierte eine hochauflösende Karte, die wesentlich präziser als bisherige Messungen und online abrufbar ist: im Prinzip wie Google Maps für die Antike. Sogar Routen lassen sich berechnen.

Das internationale Team untersuchte dafür Daten aus etwa 40 Ländern. «Die daraus resultierende Karte umfasst insgesamt 299'171,31 Kilometer Strassen auf einem Gebiet von etwa vier Millionen Quadratkilometern», heisst es.

Routen wurden an die geografische Realität angepasst

Strassen waren bereits damals von enormer Bedeutung und bildeten ein Fundament der römischen Macht: Sie verbanden Provinzen vom Atlantik bis zum Euphrat und ermöglichten schnelle Truppenbewegungen ebenso wie den Austausch von Gütern und Ideen. Einige davon – darunter die Via Appia in Rom oder die Via Egnatia durch Griechenland und den Balkan – sind bis heute sichtbar oder bilden teilweise sogar die Basis für moderne Verkehrsachsen.

König Charles im Vatikan. Erstmals seit 500 Jahren betet ein britischer Monarch mit dem Papst

König Charles im VatikanErstmals seit 500 Jahren betet ein britischer Monarch mit dem Papst

Trotzdem war das Strassennetz im Römischen Reich bisher eher fragmentarisch erfasst. Die neue Karte zeigt nun das rekonstruierte Strassennetz für Italien, Nordafrika, Vorderasien oder Germanien. Die Hauptstrassen – sogenannte viae publicae – machen etwa 34 Prozent aus, also rund 100'000 Kilometer. Nebenstrassen stellen knapp zwei Drittel, etwa 195'000 Kilometer.

Dass jetzt deutlich mehr Kilometer gezählt wurden als in älteren Untersuchungen, begründen die Forschenden so: «Vor allem wurden die Routen an die geografische Realität angepasst.» Um beispielsweise einen Berg zu überqueren, folgen die Strassen eher einer kurvenreichen Passstrasse als einer direkten Linie.

Schwierig, den genauen Verlauf der Strassen zu rekonstruieren

Doch wie findet man überhaupt heraus, wo Strassen vor etwa 2'000 Jahren entlangliefen? Um dies zu klären, sichtete das Team zunächst die entsprechende Literatur und identifizierte Strassen anhand von historischen und archäologischen Quellen, Ortsverzeichnissen und anderen Landmarken wie Flüssen und Siedlungen.

Anschliessend konzentrierte es sich auf moderne Luft- und Satellitenbilder, um den möglichen Verlauf der Strassen besser zu rekonstruieren und dabei auch die jeweilige Landschaftsform zu berücksichtigen. Im letzten Schritt wurden die Daten dann digitalisiert. 

Zeugen haben Einsturz gefilmt. Mittelalterlicher Torre dei Conti in Rom eingestürzt – Geretteter Arbeiter stirbt im Spital

Zeugen haben Einsturz gefilmtMittelalterlicher Torre dei Conti in Rom eingestürzt – Geretteter Arbeiter stirbt im Spital

«In vielen Regionen wie Norditalien oder Tunesien sind die römischen Landaufteilungen, zu denen auch der Bau von Strassen gehört, oft im modernen Strassennetz erhalten geblieben», schreibt die Gruppe. Vor allem kleinere Strassen sind hier wichtige Indizien für alte Römerstrassen. Moderne Autobahnen und Schnellstrassen würden dagegen eher selten mit historischen Strassen übereinstimmen. 

Dennoch war es schwer, den genauen Verlauf der Strassen zu rekonstruieren: Bei der überwiegenden Mehrheit, rund 90 Prozent der Strecken, ist der Verlauf nicht genau bekannt, bei rund sieben Prozent handelt es sich sogar nur um Vermutungen. 

Aus Strassennetz lassen sich viele Informationen ableiten

Wirklich sicher sind sich die Forschenden nur bei knapp drei Prozent. Ein wichtiger Fakt, den das Team auch in der nun veröffentlichten Karte transparent macht: «Wir wissen, dass alle in unserer Karte enthaltenen Strassen zu irgendeinem Zeitpunkt während der Römerzeit genutzt wurden, aber ihre genaue Lage ist nicht sicher», heisst es. 

«Eine grosse Herausforderung ist das Fehlen chronologischer Belege für die Entstehung und Veränderung von Strassen. Wir wissen, dass Verkehrsnetze organisch wachsen, neue Strassen auf alten Strassen gebaut werden, sie ihre Funktion ändern und manche auch irgendwann nicht mehr genutzt werden.»

Geschichte. Eine Ausstellung zeigt, was eigentlich nicht gezeigt werden kann

GeschichteEine Ausstellung zeigt, was eigentlich nicht gezeigt werden kann

Detaillierte zeitliche Belege für Bau, Nutzung und Wandel von Strassen lagen demnach nur für wenige Fälle vor. «Eine evidenzbasierte Rekonstruktion der Veränderungen des Strassennetzes während der gesamten Römerzeit auf Reichsebene ist derzeit nicht möglich», schreibt die Gruppe.

Hier sehen die Wissenschaftler Potenzial für weitere Forschung, denn aus dem Verlauf der Strassennetze lassen sich viele andere Informationen herauslesen. Zum Beispiel zur Verbreitung von Krankheiten entlang von Handelsrouten oder wirtschaftlichen Netzwerken. Und auch die moderne Verkehrsplanung kann profitieren: Vergleiche zwischen antiken Passstrassen und heutigen Trassen zeigen oft erstaunliche Übereinstimmungen bei optimalen Geländeverläufen durch Gebirge oder Flusstäler.

Britischer Künstler verzaubert antike Orte auf Sizilien

Britischer Künstler verzaubert antike Orte auf Sizilien

Manche Fachleute bezeichnen den in Schottland geborenen Künstler Philip Colbert, der in London arbeitet, auch als «Patensohn Andy Warhols».

11.07.2025

