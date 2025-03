Von der Mondfinsternis zum Blutmond – So entsteht das Himmelsspektakel

Nicht nur für Astronomie-Fans war es ein Ereignis: In der Nacht auf Freitag färbte sich der Mond minutenlang blutrot. In Chile war das Phänomen besonders gut und lange zu beobachten. Aber was steckt dahinter?

14.03.2025