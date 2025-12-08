  1. Privatkunden
Jagdstrategie geändert Deshalb haben Rotmilane während Corona Strassen gemieden

SDA

8.12.2025 - 23:44

Rotmilane ernähren sich zum Teil von im Strassenverkehr überfahrenen Tieren. 
Archivbild: Keystone 
Archivbild: Keystone

Die Coronapandemie hat die Rotmilane in der Schweiz zum Umdenken gezwungen. Während des Lockdowns gab es weniger Verkehr – und damit auch weniger überfahrene Tiere. Die Vögel, die sich teilweise von diesen Strassenopfern ernährten, mussten ihre Jagdstrategie anpassen.

Keystone-SDA

08.12.2025, 23:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rotmilane haben während der Corona-Zeit ihre Jagdstrategie angepasst.
  • Da es weniger überfahrene Tiere im Strassenverkehr gab, organisierten sich die Vögel neu.
  • Während der Pandemie suchten die Tiere vermehrt die Nähe zu Menschen, von denen sie gefüttert wurden.
Mehr anzeigen

Wie eine neue Studie der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach LU zeigt, taten sie dies auch: «Vor den Lockdowns suchten Rotmilane gezielt Strassennähe, wenn das natürliche Nahrungsangebot knapp war, um dort Kadaver verunfallter Tiere zu fressen», erklärte Studienerstautorin Benedetta Catitti im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Während der Lockdowns hingegen mieden sie diese Gebiete. Stattdessen orientierten sich die Vögel stärker an Orten, wo sie von Menschen gefüttert wurden, wie die Forschenden in der im Fachblatt «Biology Letters» veröffentlichten Studie zeigten. Nach den Lockdowns passten sie ihr Verhalten wiederum an und bevorzugten wieder Strassennähe, auch wenn Orte mit menschlichen Fütterungen beliebt blieben.

«Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Tiere ihre Verhaltensweisen flexibel anpassen können, um zu überleben» sagte Catitti. Diese Anpassungsfähigkeit könnte der Forscherin zufolge auch ein wesentlicher Faktor für den anhaltenden Erfolg der Rotmilane in der Schweiz sein. Denn der Rotmilan hat sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten wieder deutlich ausbreiten können. «Es ist generell wichtig, zu verstehen, wie wir Menschen in die Ökologie der Tiere eingreifen und wie Tiere auf uns reagieren, auch auf sehr subtile und oft nicht erkennbare Weise», so Catitti weiter.

Rotmilane mit Rucksäcken

Um die Rotmilane untersuchen zu können, haben die Forschenden junge Rotmilane bereits kurz, bevor diese das Nest verlassen haben, mit GPS-Trackern ausgestattet. «Diese Tracker sind wie eine Art Rucksack, die wir den Vögeln anziehen können», so Catitti. Zu den Trackern gehört auch ein Solarpanel, das sie mit Strom versorgt. So weiss man stets, wo genau sich die Vögel befinden.

Schweizer Lufthoheit. «Der Bestand des Rotmilans hat stark zugenommen»

Schweizer Lufthoheit«Der Bestand des Rotmilans hat stark zugenommen»

Die Daten daraus werden auch für viele weitere Studien genutzt. Damit fand man beispielsweise heraus, dass Rotmilane mit zunehmendem Alter den Winter eher in der Schweiz verbringen, anstatt in den Süden zu fliegen.

Für die Studie zum Einfluss der Pandemie werteten die Forschenden Daten von 199 Rotmilanen aus. Die Pandemie habe eine einmalige Gelegenheit geboten für Untersuchungen zum Einfluss von menschlichem Verhalten auf Tiere, erklärte Catitti. Es sei wie ein riesiges, natürliches Experiment, das man künstlich kaum hätte durchführen können.

Er hat nichts dazu gelernt: Pelikan muss geschluckte Taube ausspucken

Er hat nichts dazu gelernt: Pelikan muss geschluckte Taube ausspucken

Dieser Pelikan ist ein Wiederholungstäter: Nicht zum ersten Mal schnappt er nach einer Taube. Im Video siehst du, wie der Zoowärter ihn zwingt, den Vogel wieder auszuspucken.

13.09.2024

