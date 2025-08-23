  1. Privatkunden
Neue Forschungserkenntnisse «Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen

Sven Ziegler

23.8.2025

Das schmelzende Eis könnte das Meer dramatisch ansteigen lassen. (Symbolbild)
Liu Shiping/XinHua/dpa
Liu Shiping/XinHua/dpa

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich in der Antarktis dramatische Veränderungen vollziehen. Laut einer in «Nature» veröffentlichten Studie drohen Rückkopplungseffekte, die den Meeresspiegel um mehrere Meter steigen lassen könnten.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

23.08.2025, 21:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forscher sehen Anzeichen für abrupte Umweltveränderungen in der Antarktis.
  • Das Schmelzen des Eisschilds könnte den Meeresspiegel um drei Meter erhöhen.
  • Einzig drastische CO₂-Reduktionen könnten die Folgen noch bremsen.
Mehr anzeigen

In der Antarktis könnten sich derzeit tiefgreifende klimatische Umwälzungen vollziehen. Eine in der Fachzeitschrift «Nature» publizierte Studie weist laut der Nachrichtenagentur AFP auf «neue Hinweise auf abrupte Umweltveränderungen» hin. Besonders betroffen seien das Packeis, die Meeresströmungen sowie der antarktische Eisschild – mit weitreichenden Folgen für das globale Klima.

Die Forscher warnen, dass die Erde kurz vor einer kritischen Schwelle stehe: Sollte ein grosser Teil des Eisschilds schmelzen, könnte der Meeresspiegel weltweit um mindestens drei Meter ansteigen. Küstenregionen, in denen hunderte Millionen Menschen leben, wären dadurch bedroht.

«In der Antarktis zeigen sich beunruhigende Anzeichen für Veränderungen in Bezug auf das Eis, den Ozean und die Ökosysteme», erklärte Nerilie Abram von der Australian National University in Canberra, eine der Hauptautorinnen der Studie. Einige Entwicklungen seien kaum mehr aufzuhalten und würden «Auswirkungen auf künftige Generationen haben».

Nur Reduktion der Emissionen kann noch helfen

Die Wissenschaftler machen vor allem die Wechselwirkungen zwischen den Veränderungen verantwortlich: Schrumpft das Packeis, wird weniger Sonnenlicht reflektiert – die Erderwärmung verstärkt sich. Gleichzeitig verlangsamt sich die antarktische Meeresströmung, während das Schmelzen des Eisschilds zusätzlichen Auftrieb erhält. Dieses Schmelzwasser trägt direkt zum Anstieg des Meeresspiegels bei, anders als das Packeis.

Die Folgen betreffen auch die Tierwelt: Bereits im Juni hatte das British Antarctic Survey (BAS) darauf hingewiesen, dass die Population der Kaiserpinguine schneller als gedacht zurückgeht, da ihr Lebensraum aus Packeis dramatisch schrumpft.

Die Autoren der aktuellen Studie sprechen von einer «Rückkopplungsschleife», die den Klimawandel weiter verschärfen könnte. Um das Risiko solcher Kettenreaktionen einzudämmen, sei nur eine radikale Reduktion der CO₂-Emissionen in diesem Jahrzehnt wirksam. Ziel müsse sein, die Erderwärmung möglichst nahe am in Paris vereinbarten 1,5-Grad-Ziel zu halten.

