Selbst nach 100'000 JahrenRuhende Vulkane sind oft nicht erloschen
SDA
23.4.2026 - 10:51
Selbst nach 100'000 Jahren Ruhe sind Vulkane nicht zwingend erloschen. Forschende der ETH Zürich haben nachgewiesen, dass sich bei Vulkanen, die seit langem schlafen, im Untergrund unbemerkt grosse, potenziell gefährliche Magma-Reservoirs bilden können.
Keystone-SDA
23.04.2026, 10:51
23.04.2026, 10:55
SDA
Die neuen Erkenntnisse basierten auf der Analyse von winzigen Mineralien, sogenannten Zirkonen, teilte die ETH Zürich am Donnerstag mit. Die Analyse von über 1250 solchen Zirkon-Kristallen, die eine Zeitspanne von 700'000 Jahren abdeckten, offenbarte das Innenleben des Vulkans.
Die Resultate zeigten, dass sich im Untergrund des Vulkans Methana fast ununterbrochen Magma bildete. Der Vulkan in der griechischen Ägäis galt als erloschen, weil er mehr als 100'000 Jahre lang kaum mehr vulkanische Aktivitäten zeigte.
Auch während einer besonders langen Ruhephase von über 100'000 Jahren an der Oberfläche sei das Magma im Untergrund sehr aktiv gewesen, erklärte der Erstautor der in der Fachzeitschrift «Science Advances» veröffentlichten Studie, Răzvan-Gabriel Popa. Dies belege das Wachstum der meisten Zirkone in genau dieser Periode.
Konsequenzen für die Überwachung
Die Studie kommt zum Schluss, dass eine lange Ruhephase nicht bedeute, dass ein Vulkan erloschen sei. Im Gegenteil könne sie auf den Aufbau eines grossen Magmareservoirs hindeuten. Dies sei besonders für die Gefahreneinschätzung relevant, da Vulkane, die seit Zehntausenden von Jahren nicht ausbrachen, oft als erloschen gälten und kaum überwacht würden.
Olivier Bachmann, Professor an der ETH Zürich, forderte daher eine Neubewertung der Gefährdungsstufe solcher Vulkane. Moderne Überwachungsmethoden könnten helfen, verborgene Prozesse frühzeitig zu erkennen.
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.
19.03.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
06.02.2023
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.
19.02.2026
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht