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Moskaus Superjet Russlands neuer Tarnkappen-Bomber hebt ab – der Su-57D hat plötzlich zwei Sitze

Christian Thumshirn

21.5.2026

Moskau zeigt seinen neuen Superjet: Russlands neuer Tarnkappen-Bomber hebt ab – der Su-57D hat plötzlich zwei Sitze

Moskau zeigt seinen neuen Superjet: Russlands neuer Tarnkappen-Bomber hebt ab – der Su-57D hat plötzlich zwei Sitze

Beim ersten Testflug des neuen Tarnkappen-Jets Su-57D schaut der Westen genau hin. Denn die neue Zweisitzer-Version deutet darauf hin, dass Russland sich bereits auf künftige Luftkriege mit Drohnen und KI-Unterstützung vorbereitet.

21.05.2026

Beim ersten Testflug des neuen Tarnkappen-Jets Su-57D schaut der Westen genau hin. Denn die neue Zweisitzer-Version deutet darauf hin, dass Russland sich bereits auf künftige Luftkriege mit Drohnen und KI-Unterstützung vorbereitet.

Christian Thumshirn

21.05.2026, 10:26

21.05.2026, 11:13

Russland hat den Su-57 seit Ende 2020 als modernsten Tarnkappen-Jet der eigenen Luftwaffe offiziell im Einsatz. Jetzt testet Moskau erstmals eine neue Version mit zwei Sitzen – den Su-57D.

Neue Rolle für Russlands Superjet?

Der zusätzliche Platz im Cockpit könnte für völlig neue Einsätze gedacht sein – etwa zur Steuerung von Kampfdrohnen oder für digitale Luftkampfsysteme der nächsten Generation.

Die Bilder des ersten Probeflugs siehst du im Video oben.

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