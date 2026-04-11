Piton de la Fournaise auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. (Archivbild) Keystone

Leuchtende Lava bewegt sich Richtung Meer: Dieses Naturschauspiel auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean hat eine neue Satelliten-Aufnahme festgehalten. Seit rund zwei Monaten ist die Eruption im Gange.

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Das nun von der europäischen Raumfahrtbehörde Esa veröffentlichte, angepasste Bild von Mitte März zeigt auch eine Rauchwolke am Piton de la Fournaise sowie Spuren früherer Vulkanausbrüche als dunkelbraune Bereiche in der Nähe des Kraters.

Entstanden ist die Ansicht durch den Satelliten Sentinel-2 des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Die Kurzwellen-Infrarot-Kanäle des Satelliten wurden dabei genutzt, um die Lava noch hervorzuheben.

Ausbruch seit Februar im Gange

Piton de la Fournaise gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt und der einzige aktive Vulkan auf La Réunion. Schon Mitte Februar begann ein Ausbruch, bei dem es zwar zwischendurch Pausen gab, der aber laut Fachleuten noch immer anhält. Auch in dieser Woche beobachtete das Vulkanologische Observatorium des Piton de la Fournaise Ausbruchsaktivität.

La Réunion liegt im Indischen Ozean, östlich von Madagaskar. Etwa 870'000 Menschen leben auf der Insel.